Creche de Aparecida de Goiânia entra na moda do “cabelo louco”

Atividade teve como finalidade estimular a criatividade e a expressão entre crianças

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Aparecida
CMEI do Buriti Sereno realizou “Dia do Cabelo Maluco”, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Rodrigo Estrela/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

O “Dia do Cabelo Maluco”, realizado na última quarta-feira (8) no CMEI Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, foi um exemplo de como atividades lúdicas podem ter um profundo impacto pedagógico.

A iniciativa fez parte da programação especial da Semana da Criança e teve como finalidade explícita estimular a criatividade e a autoexpressão, além de fortalecer o vínculo entre as famílias e o ambiente escolar.

O convite para que os pais ajudassem na criação dos penteados resultou em uma mobilização que extrapolou os muros da unidade.

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

