Creche de Aparecida de Goiânia entra na moda do “cabelo louco”

Atividade teve como finalidade estimular a criatividade e a expressão entre crianças

Danilo Boaventura - 09 de outubro de 2025

CMEI do Buriti Sereno realizou “Dia do Cabelo Maluco”, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Rodrigo Estrela/ Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

O “Dia do Cabelo Maluco”, realizado na última quarta-feira (8) no CMEI Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia, foi um exemplo de como atividades lúdicas podem ter um profundo impacto pedagógico.

A iniciativa fez parte da programação especial da Semana da Criança e teve como finalidade explícita estimular a criatividade e a autoexpressão, além de fortalecer o vínculo entre as famílias e o ambiente escolar.

O convite para que os pais ajudassem na criação dos penteados resultou em uma mobilização que extrapolou os muros da unidade.

