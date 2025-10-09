Entenda se Trump pode ganhar o Nobel e como funciona escolha do premiado

Anúncio do vencedor será feito nesta sexta (10) às 6h (de Brasília) no Instituto Nobel Norueguês, em Oslo

Folhapress - 09 de outubro de 2025

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. (Gage Skidmore/Wikimedia Commons)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2025 será anunciado nesta sexta-feira (10), em Oslo, na Noruega. Entre os nomes cotados está o do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que nesta quarta (8) anunciou a primeira fase de um acordo de paz entre Israel e Hamas proposto por ele. Trump fez campanha aberta para ser o escolhido.

Especialistas, porém, consideram improvável que o republicano receba a láurea, já que algumas de suas políticas contrariam os objetivos da premiação, voltada a promover diálogo e cooperação internacional.

Desde 1901 o prêmio reconhece pessoas e instituições notáveis para a humanidade. O nome do vencedor será revelado às 6h (horário de Brasília) pelo Comitê Norueguês do Nobel, responsável pela escolha entre centenas de indicados todos os anos.

Além da medalha e do diploma, cada laureado recebe 11 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 6,3 milhões). Leia mais sobre o Prêmio Nobel abaixo e entenda como funciona a escolha do premiado.

QUEM ESCOLHE O VENCEDOR?

O vencedor do Prêmio Nobel da Paz é escolhido pelo Comitê Norueguês do Nobel, formado por cinco integrantes nomeados pelo Parlamento da Noruega. Embora muitos deles sejam políticos aposentados, essa não é uma regra obrigatória.

O comitê atual é presidido por Jorgen Watne Frydnes, líder da seção norueguesa da PEN International, organização que atua em defesa da liberdade de expressão.

Os outros membros são Asle Toje (acadêmico), Anne Enger (ex-primeira-ministra), Kristin Clemet (ex-ministra da Educação) e Gry Larsen (ex-secretária do Ministério das Relações Exteriores). Há também um secretário, Kristian Harpviken (sociólogo e pesquisador sobre paz), responsável por preparar o trabalho da comissão e que participa das discussões, embora não tenha direito a voto. Todos são noruegueses.

As indicações para compor o grupo são feitas pelos partidos da Noruega, e a formação costuma refletir o equilíbrio de forças do Parlamento com o objetivo de garantir representatividade no processo de decisão.

QUEM PODE GANHAR O PRÊMIO?

Qualquer pessoa que se enquadre nos critérios definidos pelo testamento de 1895 do químico e inventor sueco Alfred Nobel (1833-1896), o criador da premiação. O documento determina que o prêmio deve ser concedido a quem “tenha feito o máximo ou o melhor para promover a fraternidade entre as nações, a abolição ou redução de Exércitos permanentes e a promoção de congressos de paz”.

Na prática, porém, a escolha envolve mais nuances. Segundo o secretário Kristian Harpviken, o prêmio “precisa ser interpretado à luz do contexto atual”.

“[Os membros do comitê] observam o que está acontecendo no mundo, quais são as tendências globais, as principais preocupações e os processos mais promissores”, disse ele em entrevista à agência de notícias Reuters. “Esses processos podem significar desde um esforço específico de paz até novos tipos de acordos internacionais em desenvolvimento ou recentemente adotados”.

QUEM PODE INDICAR NOMES AO COMITÊ?

Milhares de pessoas em todo o mundo têm o direito de indicar candidatos ao Nobel da Paz. Entre elas estão integrantes de governos e Parlamentos, chefes de Estado em exercício, professores universitários de áreas como história, ciências sociais, direito e filosofia, além de vencedores anteriores do Nobel da Paz e representantes de institutos especializados em pesquisa sobre paz e relações internacionais.

Neste ano, o comitê recebeu 338 indicações. Os nomes dos candidatos permanecem em sigilo absoluto, e a lista oficial é mantida em um cofre por 50 anos, conforme as regras da Fundação Nobel.

COMO O COMITÊ ESCOLHE O VENCEDOR?

As indicações ao Nobel da Paz são encerradas em 31 de janeiro. Os membros do Comitê Norueguês do Nobel ainda podem apresentar suas próprias sugestões em fevereiro.

A partir daí, o comitê analisa todas as indicações e seleciona uma lista de finalistas. Cada nome é então avaliado por um grupo de consultores permanentes e especialistas externos, que elaboram pareceres detalhados sobre as contribuições de cada um.

O comitê se reúne cerca de uma vez por mês para discutir as indicações. A decisão final costuma ser tomada em agosto ou em setembro, segundo Kristian Harpviken, o secretário do comitê. A escolha é revisada no começo de outubro e anunciada em meados do mês.

O objetivo é chegar a um consenso, mas, quando isso não é possível, a escolha é feita por maioria de votos. A última renúncia de um membro em protesto ocorreu em 1994, quando o líder palestino Yasser Arafat recebeu o prêmio ao lado dos israelenses Shimon Peres e Yitzhak Rabin.

QUEM FOI INDICADO?

A lista completa de indicados ao Prêmio Nobel da Paz é mantida em sigilo por 50 anos, mas as pessoas que podem fazer indicações são livres para divulgar suas sugestões. No entanto, não há como verificar se os nomes foram de fato enviados ao comitê.

Entre os nomes de pessoas e instituições tornados públicos neste ano estão o do Tribunal Penal Internacional, que investiga e julga indivíduos por crimes contra a humanidade e genocídio; a Otan, a aliança militar ocidental liderada pelos EUA; a ativista de Hong Kong Chow Hang-tung, atualmente presa; e o advogado canadense que atua com direitos humanos Irwin Cotler.

Alguns líderes, como os do Camboja, Israel e Paquistão, afirmaram ter indicado Donald Trump. No entanto, as indicações teriam sido feitas após o prazo oficial de 31 de janeiro, o que as torna inválidas para o prêmio de 2025.

Não se sabe se outra pessoa fez a sugestão dentro do prazo.

TRUMP TEM CHANCES DE GANHAR O NOBEL DA PAZ?

Segundo especialistas do Prêmio Nobel mencionados pela Reuters, as chances de Trump vencer o são mínimas. Eles argumentam que o atual presidente dos EUA vem desmontando a ordem internacional baseada na cooperação e no multilateralismo, valores que o comitê do Nobel busca promover.

Em vez de premiar um líder político, o comitê pode optar por reconhecer uma organização humanitária, profissionais da imprensa ou instituições das Nações Unidas, grupos que simbolizam esforços coletivos pela paz e pelos direitos humanos.

No ano passado, a láurea foi concedida ao Nihon Hidankyo, grupo japonês formado por sobreviventes das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. O tema das armas nucleares tem sido uma preocupação constante do comitê.

Três presidentes americanos receberam o Nobel da Paz ainda no cargo: Theodore Roosevelt (1901-1909), em 1906, Woodrow Wilson (1913-1921), em 1919, e Barack Obama (2009-2017), em 2009. Já Jimmy Carter (1977-1981) foi agraciado posteriormente, em 2002.

O QUE O LAUREADO RECEBE?

O vencedor recebe uma medalha de ouro, um diploma oficial e um prêmio em dinheiro de 11 milhões de coroas suecas, o equivalente a cerca de R$ 6,3 milhões. Além disso, o reconhecimento traz imediata projeção internacional.

QUANDO SERÁ O ANÚNCIO DA CERIMÔNIA?

O anúncio do vencedor será feito nesta sexta (10) às 6h (de Brasília) no Instituto Nobel Norueguês, em Oslo. A divulgação será conduzida pelo presidente do Comitê Norueguês do Nobel, Joergen Watne Frydnes.

A cerimônia oficial de entrega ocorrerá em 10 de dezembro, na Prefeitura de Oslo, data que marca o aniversário da morte de Alfred Nobel, criador do prêmio.