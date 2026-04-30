Coca-Cola abre vagas para diversos níveis de ensino na Grande Goiânia; veja como se candidatar

Para muitos dos cargos, experiência não é um requisito obrigatório, mas sim disponibilidade de horário

Davi Galvão - 30 de abril de 2026

Coca-Cola Bandeirantes, em Trindade. (Foto: Divulgação)

A Coca-Cola Bandeirantes, fabricante dos produtos Coca-Cola para os estados de Goiás e Tocantins, anunciou diversas novas oportunidades de emprego na unidade de Trindade (GO) e para o Centro de Distribuição de Aparecida de Goiânia (GO), com variados níveis de ensino exigidos.

As vagas são diferentes áreas operacionais e algumas com exigência de formação específica e experiência na indústria. Confira:

Operador de máquinas: ensino fundamental completo; experiência não é um requisito obrigatório e disponibilidade de horário.

Motorista entregador de vendas: ensino fundamental incompleto ou alfabetizado; possuir CNH categoria D; experiência comprovada na função e disponibilidade de horário.

Repositor: ensino médio completo; CNH categoria A; ter moto; experiência não é um requisito obrigatório e disponibilidade de horário.

Ajudante de motorista: ensino fundamental incompleto ou alfabetizado; experiência não é um requisito obrigatório e disponibilidade de horário.

Auxiliar de depósito: ensino fundamental incompleto ou alfabetizado; experiência não é um requisito obrigatório e disponibilidade de horário.

Auxiliar de depósito PCD: ensino fundamental incompleto ou alfabetizado; experiência não é um requisito obrigatório e disponibilidade de horário.

Mecânico de veículos leves: fundamental completo e experiência na função.

Conferente PCD: ensino médio completo; experiência na função e Excel básico.

Operador de empilhadeira: ensino fundamental completo; experiência na função; curso de operador de empilhadeira NR11 e curso de NR20.

Pedreiro: fundamental incompleto; experiência na função e disponibilidade de horário.

Servente: ensino fundamental incompleto; experiência não é um requisito obrigatório e disponibilidade de horário.

Os interessados podem conferir mais detalhes e enviar o currículo através do [email protected].

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