Escala 6×1 com 12 horas diárias: empresas saem em defesa do novo modelo

Novas propostas legislativas colocam em xeque os tradicionais modelos de produtividade nas empresas

Magno Oliver - 30 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O mercado de trabalho brasileiro atravessa um momento de intensa reconfiguração, com o Congresso Nacional centralizando discussões que podem encerrar o modelo de seis dias de trabalho por um de descanso.

O debate ganhou tração em abril de 2026, após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovar a admissibilidade de propostas que visam extinguir a escala 6×1, conforme abordado na análise.

Enquanto movimentos sociais e o Governo Federal defendem a redução da carga semanal de 44 para 40 horas sem redução salarial, setores produtivos do mercado analisam com cautela os impactos operacionais e financeiros dessa transição para o setor de serviços e comércio.

Empresas Propõem Alternativas de Flexibilização

Em contrapartida à extinção pura e simples do modelo atual, algumas federações empresariais e especialistas do setor começaram a ventilar a defesa de modelos mais flexíveis, inspirados em reformas internacionais recentes.

A resposta para a viabilidade dessa mudança reside na proposta de concentrar a carga horária em menos dias: a implementação de turnos de até 12 horas diárias dentro da escala 6×1 ou modelos condensados.

As federações pontuam que essa estrutura permitiria manter as portas abertas em setores essenciais, como farmácias e hotéis, sem elevar drasticamente o custo da mão de obra, compensando a maior jornada diária com folgas mais longas ou períodos de descanso concentrados, conforme já ocorre na escala 12×36.

Tramitação e Perspectivas para o Trabalhador

Apesar da resistência patronal quanto aos custos, a Câmara dos Deputados instalou nesta semana uma comissão especial para analisar o mérito da proposta.

O objetivo é encontrar um meio-termo que garanta a saúde mental do trabalhador, combatendo o esgotamento físico da jornada 6×1 tradicional, sem asfixiar financeiramente os pequenos e médios empresários.

A adoção de uma jornada de 12 horas diárias sob o regime 6×1 configura uma irregularidade trabalhista grave, pois totaliza 72 horas semanais, excedendo amplamente o teto constitucional de 44 horas estabelecido pela CLT.

Enquanto o modelo 6×1 exige turnos diários de aproximadamente 7h20 para ser lícito, o período de 12 horas é restrito exclusivamente ao sistema 12×36, que garante o descanso compensatório imediato.

Forçar essa carga excessiva sem o intervalo adequado não apenas viola as normas vigentes e gera riscos jurídicos às empresas, mas também compromete severamente a saúde do colaborador, resultando em estresse crônico e maior propensão a doenças ocupacionais.

O Ministério do Trabalho reforça que qualquer mudança deve ser pactuada via acordos coletivos, garantindo que o acréscimo de horas diárias não ultrapasse os limites constitucionais de segurança.

O desfecho de viabilidade ou não dessa pauta é aguardado para o segundo semestre de 2026, com potencial de transformar drasticamente a rotina operacional em todo o país.

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