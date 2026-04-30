Motorista bêbado causa acidente, fere mulher e foge sem prestar socorro em Anápolis; tem vídeo

Segundo testemunhas, suspeito teria descido do carro com copo de bebida na mão e negado ser o condutor do carro no momento do acidente

Augusto Araújo - 30 de abril de 2026

Vídeo registrou situação logo após acidente. (Foto: Reprodução)

O Portal 6 recebeu uma denúncia grave, de que um motorista embriagado teria provocado um acidente de trânsito e deixado uma mulher de 59 anos ferida, na manhã desta quinta-feira (30), no Setor Central de Anápolis.

Segundo relato da vítima, ela trafegava pela Avenida Amazílio Lino e havia parado no semáforo quando foi atingida lateralmente por um veículo Chevrolet Tracker branco, que seguia em alta velocidade pela Avenida Brasil.

Ainda conforme a mulher, após a colisão, um homem (que seria o condutor do outro carro) desceu do veículo com um copo de bebida alcoólica na mão.

Ele negou que estava dirigindo o automóvel no momento da batida e chegou a dizer que arcaria com os prejuízos. Porém, ele teria retornado ao carro, pegou algumas bebidas, colocado em uma sacola e fugido a pé do local sem prestar socorro.

Há suspeita de que ele estivesse acompanhado de outras pessoas.

Durante a vistoria no veículo abandonado, os policiais encontraram uma garrafa de cerveja aberta e um recipiente com várias outras garrafas fechadas.

A mulher foi encaminhada a uma unidade hospitalar em decorrência dos ferimentos. Contudo, não foi possível confirmar a gravidade das lesões.

O carro foi removido ao pátio por estar obstruindo a via. Já o outro veículo envolvido foi liberado a um responsável. Agora, o caso deve ser investigado para identificar e localizar o motorista que fugiu.

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