Motorista bêbado causa acidente, fere mulher e foge sem prestar socorro em Anápolis; tem vídeo
Segundo testemunhas, suspeito teria descido do carro com copo de bebida na mão e negado ser o condutor do carro no momento do acidente
O Portal 6 recebeu uma denúncia grave, de que um motorista embriagado teria provocado um acidente de trânsito e deixado uma mulher de 59 anos ferida, na manhã desta quinta-feira (30), no Setor Central de Anápolis.
Segundo relato da vítima, ela trafegava pela Avenida Amazílio Lino e havia parado no semáforo quando foi atingida lateralmente por um veículo Chevrolet Tracker branco, que seguia em alta velocidade pela Avenida Brasil.
Ainda conforme a mulher, após a colisão, um homem (que seria o condutor do outro carro) desceu do veículo com um copo de bebida alcoólica na mão.
Ele negou que estava dirigindo o automóvel no momento da batida e chegou a dizer que arcaria com os prejuízos. Porém, ele teria retornado ao carro, pegou algumas bebidas, colocado em uma sacola e fugido a pé do local sem prestar socorro.
Há suspeita de que ele estivesse acompanhado de outras pessoas.
Durante a vistoria no veículo abandonado, os policiais encontraram uma garrafa de cerveja aberta e um recipiente com várias outras garrafas fechadas.
A mulher foi encaminhada a uma unidade hospitalar em decorrência dos ferimentos. Contudo, não foi possível confirmar a gravidade das lesões.
O carro foi removido ao pátio por estar obstruindo a via. Já o outro veículo envolvido foi liberado a um responsável. Agora, o caso deve ser investigado para identificar e localizar o motorista que fugiu.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!