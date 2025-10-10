Ele ganhou na loteria mais de 10 vezes e agora revela a matemática por trás da escolha dos números

Combinando estratégia e o conhecimento em números, esse homem provou que é possível sair vencedor

Pedro Ribeiro - 10 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Ganhar na loteria é o sonho de milhões de pessoas ao redor do mundo.

Mas enquanto a maioria aposta contando apenas com a sorte, um homem conseguiu transformar a loteria em uma verdadeira equação matemática.

Stefan Mandel, um economista nascido na Romênia, venceu o prêmio nada menos que 14 vezes e revelou que o segredo não estava em superstição — e sim em lógica, cálculo e estratégia.

A história de Mandel é uma das mais curiosas e inspiradoras quando o assunto é loteria.

Ele não dependia do acaso, mas sim de um método inteligente que unia matemática e trabalho em grupo.

E sua trajetória mostra que, com raciocínio e persistência, até os jogos de sorte podem ser “vencidos”.

Ele ganhou na loteria mais de 10 vezes e agora revela a matemática por trás da escolha dos números

Stefan Mandel dedicou anos de sua vida a estudar padrões numéricos e possibilidades estatísticas.

Dessa pesquisa nasceu o que ele chamou de “condensação combinatória”, um algoritmo capaz de identificar combinações mais prováveis e reduzir o número de bilhetes necessários para cobrir todas as chances de vitória.

A ideia era ousada: reunir investidores, formar um grupo e comprar milhares de bilhetes com combinações diferentes.

Com isso, as chances de acertar os números da loteria aumentavam de forma considerável.

Sua primeira vitória veio ainda na Romênia, quando levou cerca de 19 mil dólares — o suficiente para mudar de país e começar uma nova vida na Austrália.

Um sindicato milionário e prêmios ao redor do mundo

Já vivendo na Austrália, Mandel fundou o International Lotto Fund (ILF), uma espécie de sindicato de apostas que reunia várias pessoas dispostas a investir no método.

Com o grupo, ele passou a conquistar prêmios em diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido e Austrália.

Em 1992, o ápice de sua estratégia aconteceu: o grupo de Mandel ganhou um jackpot de 27 milhões de dólares nos EUA, chamando atenção mundial.

O sucesso foi tão grande que até a CIA e o FBI investigaram suas operações. No entanto, nenhuma ilegalidade foi encontrada — apenas um uso inteligente das regras da loteria.

A matemática que mudou o jogo para sempre

A façanha de Stefan Mandel provocou uma verdadeira revolução nas loterias do mundo.

Após suas vitórias, vários países alteraram suas regras, proibindo a compra em massa de bilhetes e o uso de sistemas automatizados para gerar combinações.

Essas mudanças tornaram impossível repetir o feito de Mandel.

Mesmo com tanto sucesso, a história teve reviravoltas. Apenas três anos após seu maior prêmio, ele enfrentou problemas financeiros e declarou falência.

Ainda assim, seu legado permanece: ele mostrou que a loteria, por mais aleatória que pareça, também pode ser analisada sob o olhar da matemática.

O legado de Stefan Mandel

Hoje, Mandel vive longe dos holofotes, mas seu nome continua sendo lembrado como o homem que decifrou o código da sorte.

Sua trajetória inspira pessoas no mundo inteiro, especialmente aquelas que acreditam que estratégia e conhecimento podem mudar destinos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!