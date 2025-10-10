Perdeu na Justiça a condenada por tráfico que processou o Portal 6

Na sentença, a magistrada responsável destacou que o site não extrapolou os limites da liberdade de expressão e apenas cumpriu seu dever como imprensa

Danilo Boaventura - 10 de outubro de 2025

Redação do Portal 6. (Foto: Elvis Godoi)

Uma ex-funcionária de um tradicional colégio particular de Anápolis, condenada por tráfico de drogas, resolveu processar o Portal 6 por ter tornado público o seu caso criminal.

A mulher alegava que a reportagem havia extrapolado os limites éticos e causado danos à sua imagem, pedindo indenização de R$ 30 mil por danos morais.

No entanto, a juíza deu razão ao Portal 6 e uma bela lição para os que vêm a Justiça como um balcão de apostas.

Na sentença, a magistrada responsável destacou que o site não extrapolou os limites da liberdade de expressão e apenas cumpriu seu dever como imprensa ao informar fatos de interesse público.

Ela também foi enfática na decisão ao afirmar que a reportagem publicada estava dentro dos parâmetros legais e constitucionais.

Agora, mesmo gozando dos benefícios da justiça gratuita, a mulher terá que arcar com os honorários de sucumbência e demais custas processuais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Além disso, ela também pode ser processada por litigância de má-fé.

