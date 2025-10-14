A empresária que acertou os seis números da Mega-Sena e mesmo assim perdeu prêmio de mais de R$ 200 milhões

Diferença de dois minutos é o que separa a mulher da fortuna. Justiça Federal analisa o caso

Magno Oliver - 14 de outubro de 2025

(Foto: Marcello Casal Jr. / Agência Brasil)

A sorte parecia ter mudado a vida de uma empresária de João Pessoa (PB) no início de maio de 2025, quando os números sorteados da Mega-Sena 2.743 — 05, 09, 12, 36, 44 e 60 — coincidiram exatamente com a aposta que ela havia feito pela internet.

Mas o sonho de se tornar milionária virou frustração: por uma falha no sistema da plataforma digital, o bilhete não foi validado, e o prêmio de R$ 202 milhões nunca chegou às suas mãos. As informações foram publicadas pelo G1 e Correio da Paraíba.

Segundo o advogado da empresária, o pagamento da aposta foi realizado corretamente, mas a transação não foi processada a tempo pela plataforma. O sistema teria apontado a compra como “não concluída”, mesmo após a confirmação bancária.

De acordo com a petição, o valor foi debitado às 19h48, dois minutos antes do fechamento oficial das apostas, às 19h50. A empresa intermediadora, contudo, sustenta que o pagamento só foi confirmado às 19h52, quando o sistema da Caixa Econômica Federal já havia encerrado o concurso.

A diferença de dois minutos é o que separa a empresária de uma fortuna de R$ 202 milhões — o maior prêmio da Mega-Sena até aquele momento.

À época, a Caixa informou que “não há registro de aposta válida em nome da cliente” e que as plataformas digitais são responsáveis por garantir a conclusão das apostas dentro do prazo. Já a empresa alegou que não houve erro técnico, mas sim um atraso na compensação bancária, e que o valor foi estornado.

Inconformada, a empresária acionou a Justiça Federal da Paraíba, alegando falha na prestação de serviço. O caso tramita na 3ª Vara Federal de João Pessoa (PB). No mês passado, a juíza determinou que a Caixa, o banco emissor e a plataforma apresentem os registros técnicos das transações para comprovar o horário exato do processamento.

A decisão final ainda não foi proferida, mas o caso pode se tornar o primeiro no país a reconhecer indenização proporcional ao valor do prêmio em razão de falha técnica em aposta digital.

