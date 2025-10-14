Adolescente é esfaqueado por colega dentro de colégio em Morrinhos

Suspeito alegou que havia levado uma faca até a instituição já com a intenção de ferir o outro estudante

Natália Sezil - 14 de outubro de 2025

Adolescente foi esfaqueado pelo colega dentro do Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes, em Morrinhos. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 17 anos, foi esfaqueado por um colega de turma, da mesma idade, dentro do Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes, em Morrinhos, a 130 km de Goiânia. A briga aconteceu na tarde desta terça-feira (14).

A Polícia Militar (PM) foi acionada pela coordenação da instituição, que relatou que o suspeito já estava isolado em uma das salas de aula, enquanto a vítima havia sido levada por testemunhas até o Hospital Municipal de Morrinhos.

A briga que resultou no esfaqueamento já estaria acontecendo há algum tempo. Na última quinta-feira (09), por exemplo, os dois estudantes teriam se desentendido, sendo mantidos sob observação na secretaria.

Questionado sobre os motivos da confusão, o suspeito teria alegado às autoridades que o colega havia pedido para ver uma tatuagem dele, ao que ele teria negado. Em resposta, a vítima o teria empurrado, começando o conflito.

Na versão do adolescente, ele teria levado uma faca até o colégio já com a intenção de ferir o outro envolvido. Ao vê-lo na sala da coordenação, teria aproveitado a ausência de outras pessoas para desferir os golpes.

Após o ocorrido, a vítima precisou passar por procedimento cirúrgico, enquanto o suspeito foi conduzido à delegacia, acompanhado de um conselheiro tutelar.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sendo apurado pelas autoridades competentes, que ficam responsáveis pelas devidas medidas legais.

