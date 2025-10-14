Seduc vai investigar como aluno que atacou colega entrou com faca em colégio de Morrinhos

Adolescentes já vinham se desentendendo há algum tempo, segundo a pasta, que acompanha o caso de perto

Natália Sezil - 14 de outubro de 2025

Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes, em Morrinhos. (Foto: Google Street View)

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) vai investigar como o estudante, de 17 anos, conseguiu entrar no Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes portando a faca que utilizou para esfaquear um colega, da mesma idade.

A confusão aconteceu na tarde desta terça-feira (14) em Morrinhos, a 130 km de Goiânia. O caso foi formalmente registrado como tentativa de homicídio e teria sido motivado por uma briga anterior entre os dois.

Em nota, a Seduc informou que os alunos já tinham um desentendimento, iniciado fora da unidade escolar, que já havia motivado até mesmo a suspensão de ambos.

Toda a situação vinha sendo acompanhada pelo Conselho Escolar e pelo Conselho Tutelar da cidade, segundo a pasta.

O colégio conta com um detector de metais, mas a superintendência de segurança escolar ainda não sabe por que a faca não foi identificada pela máquina.

O comunicado diz que uma equipe de segurança escolar se deslocou até a cidade para acompanhar as investigações e afirma que a Coordenação Regional de Educação de Morrinhos também acompanha as ações.

Além disso, uma equipe multidisciplinar composta por assistente social e psicológica está junto à família do estudante agredido – que precisou passar por procedimento cirúrgico no Hospital Municipal.

O adolescente suspeito foi levado até a delegacia, junto aos responsáveis e a um conselheiro tutelar. A situação segue sendo conduzida pelas autoridades competentes.

Leia a nota da Secretaria da Educação na íntegra:

Em atenção à solicitação de informações sobre briga envolvendo dois estudantes do Colégio Estadual Coronel Pedro Nunes, de Morrinhos, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc/GO) responde: – Nesta terça-feira, (14/10), um estudante foi ferido pelo colega na escola e, neste momento, passa por atendimento hospitalar. O aluno causador dos ferimentos foi encaminhado à Delegacia acompanhado de seus responsáveis; – Conforme informações do colégio, os alunos tinham um desentendimento anterior, fora da unidade escolar, o que já havia motivado a suspensão assistida dos dois envolvidos. Toda a situação vinha sendo acompanhada pelo Conselho Escolar e pelo Conselho Tutelar da cidade; – O Colégio conta com detector de metais e o fato de não ter sido identificado o objeto cortante será investigado pela superintendência de segurança escolar. – A equipe gestora da escola tomou as providências assim que informada do ocorrido, acionando o socorro médico, os pais/responsáveis pelos alunos, o Conselho Tutelar e as autoridades policiais; – Ao tomar conhecimento uma equipe da segurança escolar se deslocou para a cidade para acompanhar as investigações; A Coordenação Regional de Educação de Morrinhos também está acompanhando as ações desde o momento do ocorrido. – Uma equipe multidisciplinar composta por assistente social e psicóloga está acompanhado a família do estudante agredido; – Todos os esforços da Seduc/GO têm sido feitos com vistas à diminuição dos conflitos e a promoção de uma cultura de paz a partir das escolas da rede pública estadual. Secretaria de Estado da Educação – Governo de Goiás

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!