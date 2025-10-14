Empresariado se aproxima de Amilton Filho para melhorar interlocução com Governo Estadual

Setor enxerga o deputado como interlocutor privilegiado junto ao Governo de Goiás, e, de forma mais acentuada, com o vice-governador Daniel Vilela

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Empresariado se aproxima de Amilton Filho para melhorar interlocução com Governo Estadual
Amilton Filho é deputado estadual e presidente da CCJ na Alego. (Foto: Sérgio Rocha/Alego)

A participação do deputado estadual Amilton Filho (MDB) na 69ª Reunião Ordinária da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (ACIA) nesta quarta-feira (15) sela uma aproximação estratégica do empresariado local com o parlamentar.

O setor produtivo enxerga em Amilton um interlocutor privilegiado junto ao Governo de Goiás, e, de forma mais acentuada, com o vice-governador Daniel Vilela (MDB).

A aposta dos empresários leva em conta a projeção de que Vilela assumirá o comando do estado em 2026, com altas chances de reeleição, tornando o alinhamento político com o deputado um movimento chave para o futuro.

Leia também

A sintonia é reforçada pelo fato de Amilton, Daniel e o prefeito Márcio Corrêa (MDB) pertencerem ao mesmo grupo político, consolidando um canal direto de diálogo e influência, sobretudo futuras, para as demandas de Anápolis.

Já leu todas as notas e reportagens da Rápidas hoje? Acesse a coluna do Portal 6.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias