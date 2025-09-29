Pesquisa AtlasIntel que mostra larga liderança de Daniel Vilela caiu como uma bomba na oposição em Goiás

Lideranças do PL, PT e PSDB reconhecem que se a tendência de melhoria nas intenções de votos do vice de Ronaldo Caiado tendem a subir e não há muito o que se fazer para reverter o cenário

Danilo Boaventura - 29 de setembro de 2025

Daniel Vilela é vice-governador de Goiás e libera em todos os cenários da Atlas Intel. (Foto: Hegon Corrêa)

A mais recente pesquisa de intenção de votos para o Governo de Goiás em 2026, realizada pelo instituto AtlasIntel, caiu como uma bomba nos bastidores da oposição.

O levantamento, divulgado na véspera do final de semana, apontou uma liderança isolada e confortável do vice-governador Daniel Vilela (MDB), que aparece com 42,3% das intenções de voto no principal cenário estimulado.

A vantagem expressiva sobre os demais pré-candidatos acendeu um alerta nos partidos de oposição, que já admitem reservadamente a dificuldade de reverter o quadro atual.

Enquanto Vilela desponta na liderança, os seus principais adversários encontram-se tecnicamente empatados em um patamar bem inferior. O senador Wilder Morais (PL) surge com 16,5%, seguido de perto pelo ex-governador Marconi Perillo (PSDB), com 15,6%, e pela deputada federal Adriana Accorsi (PT), que registra 15,4%.

A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais, o que coloca os três em uma situação de empate técnico na disputa pelo segundo lugar, mas muito distantes de ameaçar a primazia do emedebista.

Nos corredores do PL, PT e PSDB, o resultado da pesquisa foi recebido com desânimo. Lideranças dessas legendas, sob a condição de anonimato, reconhecem que a tendência de Vilela é de crescimento, impulsionado pela máquina do governo e pelo apoio do governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

A avaliação é que, se o cenário se mantiver, será muito difícil construir uma alternativa competitiva a tempo de reverter a favor da oposição a sucessão estadual.

A força de Caiado como cabo eleitoral de Vilela é um dos fatores que mais preocupam a oposição. A pesquisa AtlasIntel mostra que, quando o nome de Vilela é associado ao de Caiado, as suas intenções de voto sobem para 43,5%.

Esse dado reforça a percepção de que a transferência de votos do atual governador para o seu vice será um elemento decisivo na eleição, tornando a missão da oposição ainda mais árdua.

Aumenta no PL pressão para partido apoiar eleição de Daniel Vilela para o partido de Bolsonaro garantir eleição de senador

Os números da pesquisa AtlasIntel para o governo de Goiás em 2026 intensificaram um debate interno no PL: vale a pena lançar um candidato ao governo que, hoje, se mostra inviável eleitoralmente?

A liderança folgada de Daniel Vilela (MDB), que chega a 43,1% em um dos cenários, contrasta com os resultados dos pré-candidatos bolsonaristas. O senador Wilder Morais não passa de 16,5%, e o deputado federal Gustavo Gayer, mesmo sendo o nome mais competitivo do partido, alcança apenas 25,4%, muito atrás do emedebista.

Diante desse quadro, cresce a pressão de uma ala pragmática do PL que defende uma composição com Vilela.

A ideia é abrir mão da cabeça de chapa para o governo em troca do apoio do emedebista e do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) ao candidato do partido ao Senado.

Para essa corrente, seria uma forma de garantir a eleição de um senador bolsonarista, em vez de arriscar uma derrota dupla, tanto para o governo quanto para o Senado, consolidando a força do grupo em Goiás e no Congresso Nacional.

Para não morrer em Goiás e aumentar chances de ir para o segundo turno, PSDB pode se aliar ao PT

A pesquisa AtlasIntel acendeu um sinal de alerta para o PSDB e o PT em Goiás, que podem acabar como meros coadjuvantes na disputa pelo governo em 2026. Com o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) marcando 15,6% e a deputada federal Adriana Accorsi (PT) com 15,4%, ambos estão tecnicamente empatados, mas muito distantes do líder Daniel Vilela (MDB), que tem 42,3%.

A fragmentação da oposição, nesse cenário, apenas pavimenta o caminho para uma vitória do emedebista, talvez até no primeiro turno.

Para evitar o que seria uma derrota humilhante e a perda de relevância política no estado, tucanos e petistas já começam a discutir nos bastidores uma aliança estratégica.

A união, embora ideologicamente complexa, é vista como a única saída para somar forças e ter alguma chance de levar a eleição para o segundo turno. Juntos, Perillo e Accorsi teriam um potencial de votos que ultrapassa os 30%, criando um polo de oposição mais robusto para enfrentar a máquina governista e a popularidade de Vilela, que é impulsionada pelo governador Ronaldo Caiado.

Anápolis deve ter ainda em 2025 a melhor notícia da história no campo do ensino superior

Ainda neste ano, Anápolis pode receber a melhor notícia de toda a sua história no segmento de ensino superior, um anúncio que promete elevar significativamente o patamar de produção de conhecimento, formação de mão de obra qualificada e robustecimento de uma elite intelectual que a segunda maior economia do estado de Goiás ainda carece.

Enquanto outras cidades do interior goiano já consolidaram seus polos acadêmicos e centros de excelência no ensino público, Anápolis, apesar de sua pujança econômica e posição estratégica, ainda apresenta fragilidades nesse setor fundamental para o desenvolvimento sustentável.

A expectativa é que essa novidade, que está sendo viabilizada nos detalhes, possa finalmente colocar relacionar a cidade no mapa do ensino superior público de altíssima qualidade, robustecendo o ecossistema acadêmico já existente com as demais instituições.

Nota 10

Para a Fazenda Canoa, localizada no Lago Corumbá 4, em Silvânia. O complexo de condomínio de luxo está pronto e, mais que os R$ 80 milhões investidos, dá para perceber que o idealizador do empreendimento, Fernando Costa, também colocou o coração no negócio e buscou fazer tudo com bastante capricho e sofisticação.

Vale a pena conhecer e, para quem tem a condições, comprar as poucas unidades que ainda restam.

Nota Zero

Para o Globoplay. Apesar dos esforços de produção e acervo audiovisual de qualidade, a plataforma de streaming da Globo é bugs e travamentos. Não é possível que o segundo maior conglomerado de mídia do mundo não consiga dar uma solução para esse tipo de problema que atrapalha a experiência do assinante.

