Paola Carosella ensina truque simples para fazer ovos perfeitos com gema mole e casca que sai fácil

Chef revelou o segredo que usa em casa e garante resultado de restaurante em poucos minutos

Gabriel Yuri Souto - 14 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Portal 6)

A chef Paola Carosella revelou em seu canal no Youtube um método infalível para preparar os chamados “ovinhos top”, com gema cremosa e casca que sai com facilidade — combinação que costuma ser o sonho de qualquer cozinheiro.

O segredo, segundo ela, está em dois ingredientes simples e no tempo exato de cozimento.

O primeiro passo é colocar a água para ferver e adicionar sal e vinagre antes de colocar os ovos. De acordo com Paola, essa mistura ajuda a soltar a casca com muito mais facilidade depois do cozimento.

Com a água já fervendo, é hora de colocar os ovos e marcar exatamente 7 minutos no timer. Esse é o tempo ideal para conseguir gema mole no ponto certo, sem que o interior endureça.

Assim que o tempo acabar, os ovos devem ser retirados da panela e mergulhados em água fria imediatamente. O choque térmico interrompe o cozimento e mantém a textura perfeita.

Seguindo essa sequência — sal, vinagre e 7 minutos de precisão — o resultado é um ovo digno de restaurante: descasca fácil, tem sabor equilibrado e uma gema cremosa irresistível.

