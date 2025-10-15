6 aparelhos que precisam ser retirados da tomada mesmo quando estão desligados

Mesmo sem uso, eles continuam gastando energia e pesando na sua conta ao fim do mês

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ YouTube)

Pouca gente sabe, mas deixar certos aparelhos conectados à tomada pode gerar um gasto de energia constante, mesmo que eles estejam “desligados” em modo stand by.

Esse consumo, conhecido como “energia fantasma”, acontece porque muitos dispositivos mantêm circuitos internos ativos para funções como relógios, sensores ou luzes de standby.

1. Televisão

A TV ligada é sinal de prejuízo para o seu bolso. Isso porque, mesmo desligada, ela consome energia para manter o modo standby e o sensor do controle remoto ativo. Retirar da tomada evita desperdício, possíveis curtos e o superaquecimento dos itens.

2. Micro-ondas

O painel digital e o relógio consomem energia o tempo todo, quando conectados na tomada e sem uso frequente. Desconectar ajuda a economizar e ainda protege o aparelho de picos elétricos.

3. Computador e notebook

Fontes e carregadores continuam puxando energia mesmo com o computador desligado. Além disso, o superaquecimento pode ser evitado ao desconectar.

4. Carregador de celular

Deixar o carregador na tomada, sem o aparelho conectado, gera consumo desnecessário e pode causar superaquecimento ou curto. Retire sempre depois que usar.

5. Videogame

Mesmo desligado, o console continua ativo em modo de espera. Tirar da tomada ajuda na economia e prolonga a vida útil do sistema.

6. Cafeteira elétrica

O termostato e a luz indicadora consomem energia quando a cafeteira fica conectada. Desligar da tomada é um bom hábito diário.

