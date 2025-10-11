10 hábitos que sugam a energia e pode ser tarde demais quando você perceber, segundo psicólogos

Atitudes aparentemente inofensivas podem estar drenando seu bem-estar emocional e físico sem que você perceba

Pedro Ribeiro - 11 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Kássia Melo)

Você já se sentiu constantemente cansado, mesmo dormindo bem? Ou notou uma sensação de peso emocional sem motivo aparente?

Psicólogos afirmam que, muitas vezes, esse esgotamento vem de hábitos cotidianos que passam despercebidos, mas consomem silenciosamente a energia mental e emocional.

10 hábitos que sugam a energia e pode ser tarde demais quando você perceber, segundo psicólogos

1. Querer agradar a todos

Tentar ser perfeito e corresponder às expectativas de todos é uma das maiores fontes de desgaste emocional. A busca por aprovação constante gera ansiedade e frustração.

2. Reprimir emoções

Guardar mágoas, não dizer o que sente ou fingir que está tudo bem sobrecarrega o corpo e a mente. Segundo especialistas, emoções reprimidas acabam se manifestando como irritação, fadiga e até sintomas físicos.

3. Comparar-se com os outros

As redes sociais ampliaram o hábito de se medir pela vida alheia. Essa comparação constante cria um sentimento de inadequação e diminui a autoestima.

4. Viver no passado

Remoer erros e situações antigas drena a energia que deveria ser usada para o presente. Psicólogos destacam que o arrependimento contínuo é um ciclo que paralisa o crescimento pessoal.

5. Dizer “sim” quando quer dizer “não”

A dificuldade em impor limites faz com que você assuma responsabilidades e compromissos que não deseja, o que leva ao cansaço emocional e ao ressentimento.

6. Negligenciar o descanso

A mente precisa de pausas tanto quanto o corpo. Subestimar a importância do lazer e do sono gera exaustão crônica e queda no rendimento.

7. Excesso de autocrítica

Ser exigente demais consigo mesmo cria um estado permanente de tensão. Psicólogos afirmam que a autocompaixão é essencial para manter o equilíbrio emocional.

8. Relações tóxicas

Conviver com pessoas que apenas criticam, manipulam ou desmotivam afeta diretamente o nível de energia e o bem-estar psicológico.

9. Falta de propósito

Viver no modo automático, sem clareza de objetivos ou sentido, mina a vitalidade e o entusiasmo. Ter metas dá direção e alimenta a motivação diária.

10. Não pedir ajuda

Acreditar que precisa enfrentar tudo sozinho é um erro comum. Buscar apoio psicológico ou conversar com pessoas de confiança ajuda a aliviar o peso emocional.

Esses hábitos, quando acumulados, podem levar à exaustão emocional e até a quadros de burnout. Identificar e corrigir essas atitudes é o primeiro passo para recuperar o equilíbrio e reconectar-se com o que realmente importa.