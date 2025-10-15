Conheça a maior fábrica da Coca-Cola no mundo que fica no Brasil, funciona 24h e produz mais de 2 bilhões de litros

Existe um segredo industrial que movimenta estradas, carrega histórias, empregos e estatísticas internacionais surpreendentes

Magno Oliver - 15 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução / Coca-Cola / FEMSA)

No coração industrial do interior paulista, uma unidade produtiva se destaca não só pela escala, mas pela influência que exerce sobre rotas, empregos e logística regional. É a maior fábrica da Coca-Cola no mundo instalada no Brasil.

Localizada em Jundiaí (SP) e operada pela Coca-Cola FEMSA Brasil, a fábrica é apontada como a maior do sistema Coca-Cola em volume de produção no mundo, com capacidade para fabricar cerca de 2 bilhões de litros de bebidas gaseificadas por ano.

O complexo ocupa uma área impressionante de cerca de 190 mil metros quadrados e reúne dezenas de linhas de envase que funcionam praticamente em regime contínuo, 24 horas por dia. Essa operação ininterrupta gera a presença constante de carretas nas portas, além de horários estendidos de trabalho e a transformação do entorno em um pequeno polo logístico.

Desde que a unidade passou a ser operada pela Coca-Cola FEMSA Brasil (em operação local marcada por décadas de investimentos), ela se consolidou como peça-chave para o abastecimento do estado de São Paulo e de regiões vizinhas.

A planta responde por uma parcela relevante da produção nacional da companhia, estimativas e comunicados oficiais apontam para cerca de 30% da produção brasileira concentrada ali, e distribui produtos para diversos centros de distribuição espalhados pelo país.

Ao mesmo tempo, a unidade tem buscado reduzir impactos ambientais e melhorar a gestão de recursos. A fábrica demanda mão de obra para linhas de produção, manutenção, logística, controle de qualidade, administração, gerando multiplicadores econômicos em serviços, transporte e cadeia de fornecedores locais.

Todos os dias, mais de 1,7 mil pessoas, entre funcionários diretos e terceirizados, trabalham em setores que vão da manufatura à distribuição. Além disso, a operação contínua exige planejamento de turnos, programas de segurança do trabalho e políticas internas robustas para gerir a rotina intensa.

