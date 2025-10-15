Quando o cuidado nasce cedo: o futuro da proteção animal em Anápolis

Sentimento da compaixão em ação é que move o nosso trabalho e reafirma o propósito da causa animal

Seliane da SOS - 15 de outubro de 2025

Vereadora Seliane encontrou garotos ajudando gatinho ferido. (Foto: Arquivo Pessoal)

Na noite do Dia das Crianças, vivi uma cena que me marcou profundamente e que simboliza o que acredito ser o verdadeiro caminho para o futuro da causa animal: a formação de uma nova geração sensível, empática e comprometida com o cuidado aos animais.

Durante um resgate no setor Jaiara, encontrei três meninos, Augusto, Lucas Gabriel e Rubens, que haviam se mobilizado para ajudar um gatinho ferido. Eles aguardavam, atentos e preocupados, para garantir que o animal recebesse socorro e ficasse bem.

A atitude deles me emocionou. Em um tempo em que tantas pessoas passam despercebidas diante do sofrimento de um animal, ver crianças tomando a iniciativa, buscando ajuda e demonstrando tanto zelo é algo que renova a esperança.

Esses meninos representam, de forma pura e verdadeira, o que buscamos construir em Anápolis: uma cidade mais humana, solidária e consciente da responsabilidade que temos com todas as formas de vida.

É esse sentimento, o da compaixão em ação, que move o nosso trabalho e reafirma o propósito da causa animal.

Quando o olhar das crianças se volta para o cuidado, sabemos que estamos no caminho certo.