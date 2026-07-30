Quanto ganha um auxiliar de serviços gerais e limpeza de supermercado no Atacadão, Assaí e Carrefour em 2026, segundo recrutadores
Novos levantamentos mostram diferenças importantes entre oportunidades oferecidas pelas maiores redes varejistas brasileiras atualmente
Quem busca uma vaga como auxiliar de serviços gerais ou auxiliar de limpeza em supermercados encontra oportunidades frequentes nas principais redes atacadistas e varejistas do país.
Levantamentos de plataformas de recrutamento indicam que, em 2026, a remuneração varia conforme cidade, jornada, convenção coletiva e tempo de experiência.
De forma geral, o salário inicial fica entre R$ 1.700 e R$ 2.200 por mês, podendo ser acrescido de benefícios como vale-alimentação, refeição, assistência médica, assistência odontológica e participação nos lucros, conforme a política de cada empresa.
Entre as grandes redes, o Assaí Atacadista apresenta média de aproximadamente R$ 2.054 mensais para o cargo de auxiliar de serviços gerais, segundo estimativas publicadas por plataformas de recrutamento.
Já no Carrefour, os registros de salários enviados por funcionários e ex-funcionários apontam remuneração em torno de R$ 2 mil mensais para funções equivalentes.
No Atacadão, empresa do Grupo Carrefour, as vagas operacionais costumam oferecer salários compatíveis com a faixa praticada pelo mercado, variando de acordo com a unidade e a região do país.
Benefícios oferecidos
Além do salário, recrutadores destacam que os benefícios costumam pesar na decisão dos candidatos. As três redes frequentemente oferecem vale-transporte, alimentação no local ou vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e descontos em compras ou programas internos de desenvolvimento profissional.
Também é comum haver oportunidades de crescimento para funções como líder de equipe, operador de loja e encarregado de setor, conforme o desempenho do colaborador e a disponibilidade de vagas internas.
Panorama do setor
O segmento supermercadista segue entre os maiores empregadores do Brasil e mantém alta demanda por profissionais responsáveis pela limpeza, conservação e organização das lojas.
Especialistas em recrutamento afirmam que candidatos com disponibilidade de horário, experiência anterior e facilidade para trabalhar em equipe costumam ter vantagem nos processos seletivos.
Apesar das diferenças entre empresas e localidades, a remuneração permanece próxima da média nacional para a função, podendo aumentar com adicionais, horas extras, trabalho em domingos e feriados e promoções internas.
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