Quanto ganha um auxiliar de serviços gerais e limpeza de supermercado no Atacadão, Assaí e Carrefour em 2026, segundo recrutadores

Novos levantamentos mostram diferenças importantes entre oportunidades oferecidas pelas maiores redes varejistas brasileiras atualmente

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Quem busca uma vaga como auxiliar de serviços gerais ou auxiliar de limpeza em supermercados encontra oportunidades frequentes nas principais redes atacadistas e varejistas do país.

Levantamentos de plataformas de recrutamento indicam que, em 2026, a remuneração varia conforme cidade, jornada, convenção coletiva e tempo de experiência.

De forma geral, o salário inicial fica entre R$ 1.700 e R$ 2.200 por mês, podendo ser acrescido de benefícios como vale-alimentação, refeição, assistência médica, assistência odontológica e participação nos lucros, conforme a política de cada empresa.

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Entre as grandes redes, o Assaí Atacadista apresenta média de aproximadamente R$ 2.054 mensais para o cargo de auxiliar de serviços gerais, segundo estimativas publicadas por plataformas de recrutamento.

Já no Carrefour, os registros de salários enviados por funcionários e ex-funcionários apontam remuneração em torno de R$ 2 mil mensais para funções equivalentes.

No Atacadão, empresa do Grupo Carrefour, as vagas operacionais costumam oferecer salários compatíveis com a faixa praticada pelo mercado, variando de acordo com a unidade e a região do país.

Benefícios oferecidos

Além do salário, recrutadores destacam que os benefícios costumam pesar na decisão dos candidatos. As três redes frequentemente oferecem vale-transporte, alimentação no local ou vale-refeição, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida e descontos em compras ou programas internos de desenvolvimento profissional.

Também é comum haver oportunidades de crescimento para funções como líder de equipe, operador de loja e encarregado de setor, conforme o desempenho do colaborador e a disponibilidade de vagas internas.

Panorama do setor

O segmento supermercadista segue entre os maiores empregadores do Brasil e mantém alta demanda por profissionais responsáveis pela limpeza, conservação e organização das lojas.

Especialistas em recrutamento afirmam que candidatos com disponibilidade de horário, experiência anterior e facilidade para trabalhar em equipe costumam ter vantagem nos processos seletivos.

Apesar das diferenças entre empresas e localidades, a remuneração permanece próxima da média nacional para a função, podendo aumentar com adicionais, horas extras, trabalho em domingos e feriados e promoções internas.

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