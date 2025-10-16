Estacionamentos em shoppings voltarão a ser gratuitos para clientes?

Projeto em análise na Câmara de Salvador propõe isenção para consumidores que comprovarem compras dentro dos centros comerciais. Medida vale apenas para a capital baiana.

Pedro Ribeiro - 16 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Os estacionamentos dos shoppings centers de Salvador podem voltar a ser gratuitos para clientes, caso seja aprovado o Projeto de Lei nº 209/2023, que tramita na Câmara Municipal.

A proposta, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), determina que o consumidor que apresentar comprovante de compras iguais ou superiores a cinco vezes o valor da tarifa fique isento do pagamento da garagem.

Atualmente, as tarifas cobradas na capital variam entre R$ 9 e R$ 14, a depender do shopping. O autor do projeto afirma que a intenção é aliviar o bolso dos soteropolitanos e incentivar o consumo no comércio local, especialmente em tempos de desaceleração econômica.

O texto ainda aguarda parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final antes de avançar na tramitação.

Segundo Randerson Leal, o objetivo é dialogar com todos os setores envolvidos — empresários, associações de consumidores e colegas vereadores — para buscar um consenso.

“Vamos trabalhar esse projeto com força total. Meu compromisso é ouvir os estabelecimentos, os consumidores e os colegas vereadores para construirmos juntos uma solução justa para Salvador”, declarou o parlamentar.

A medida tem sido bem recebida pelos consumidores, que veem na proposta uma forma de estimular o movimento nos shoppings e garantir mais acessibilidade.

Muitos reclamam que tarifas elevadas acabam desestimulando pequenas compras ou o uso de serviços rápidos.

Outro projeto semelhante também tramita na Câmara de Salvador. De autoria do vereador Jorge Araújo (PP), ele propõe isenção de estacionamento para funcionários dos shoppings.

O parlamentar defende, no entanto, que a medida só seja implementada após um estudo técnico sobre o impacto econômico e administrativo.

Se aprovada, a proposta de Randerson Leal poderá representar uma mudança significativa na relação entre lojistas e consumidores, reforçando o papel dos shoppings como espaços democráticos de lazer e compras.

“O consumidor que vai ao shopping e gasta seu dinheiro ali dentro não deveria ser penalizado com uma tarifa abusiva de estacionamento. Esse projeto é uma questão de justiça e respeito ao cidadão soteropolitano”, concluiu o vereador.

Propostas válidas apenas para Salvador

Os projetos se aplicam exclusivamente aos shoppings da capital baiana. Ou seja, não afeta estabelecimentos de outros municípios do estado ou país.

Em cada local, uma nova proposta precisaria ser apresentada às respectivas câmaras municipais para que a gratuidade fosse adotada.