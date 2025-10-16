Casal morre após grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis
Vítimas faleceram ainda no local após colidirem com poste. Pista foi parcialmente interditada
Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas mortas no início da tarde desta quinta-feira (16), na Avenida Ayrton Senna, nas proximidades do bairro Filostro Machado, em Anápolis.
Informações preliminares apontam que as vítimas fatais, sendo um homem e uma mulher, estavam trafegando no veículo quando tentaram desviar de um carro.
Porém, eles acabaram perdendo o controle e colidiram contra um poste às margens da rodovia.
Com o impacto, ambos foram arremessados e caíram próximos a um terreno baldio.
Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e compareceram ao local para socorrer a dupla, que morreu ainda no local.
A Polícia Militar (PM) isolou a área até a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).
Por fim, a avenida ficou parcialmente interditada, para a realização dos procedimentos legais. Mais informações a qualquer instante.
