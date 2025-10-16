Casal morre após grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis

Vítimas faleceram ainda no local após colidirem com poste. Pista foi parcialmente interditada

Gabriella Pinheiro - 16 de outubro de 2025

Imagem mostra local do acidente envolvendo duas pessoas, em Anápolis. (Foto: Jonathan Félix/Anápolis Notícias)

Um acidente envolvendo uma motocicleta deixou duas pessoas mortas no início da tarde desta quinta-feira (16), na Avenida Ayrton Senna, nas proximidades do bairro Filostro Machado, em Anápolis.

Informações preliminares apontam que as vítimas fatais, sendo um homem e uma mulher, estavam trafegando no veículo quando tentaram desviar de um carro.

Porém, eles acabaram perdendo o controle e colidiram contra um poste às margens da rodovia.

Com o impacto, ambos foram arremessados e caíram próximos a um terreno baldio.

Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e compareceram ao local para socorrer a dupla, que morreu ainda no local.

A Polícia Militar (PM) isolou a área até a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

Por fim, a avenida ficou parcialmente interditada, para a realização dos procedimentos legais. Mais informações a qualquer instante.

