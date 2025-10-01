Homem morre após sofrer descarga elétrica em acidente de trabalho no interior de Goiás

Vítima chegou a ser atendida por equipe médica, mas não resistiu e faleceu em hospital

Augusto Araújo - 01 de outubro de 2025

Imagem ilustrativa de caminhão do IML. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 46 anos, morreu na tarde desta terça-feira (30), em Mambaí, região Nordeste de Goiás, após sofrer um grave acidente de trabalho em uma fazenda localizada nas proximidades da cidade.

A vítima realizava o içamento de uma peça com auxílio de um caminhão Munck quando a lança do veículo encostou em uma rede elétrica energizada.

O contato teria provocado um arco elétrico, que atingiu o trabalhador, causando a descarga elétrica.

Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Mambaí, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado pela equipe médica.

A Polícia Civil foi acionada, assim como a Polícia Científica, para a realização das apurações do ocorrido e exames periciais.

O caso foi registrado como morte acidental decorrente de acidente de trabalho e segue sob investigação.

Em tempo

Vale destacar que, nas últimas duas semanas, Goiás tem registrado diversas ocorrências de mortes por descargas elétricas.

No dia 19 de setembro, ocorreu a tragédia envolvendo a morte de João Victor Gontijo em Anápolis, que culminou na criação de uma nova lei endurecendo as regras para a instalação de fiação no município.

Quatro dias após, em 23 de setembro, uma idosa, identificada como Eva Abadia da Cunha Martins, morreu após sofrer um choque elétrico na noite de segunda-feira (22), em Rio Verde.

Por fim, antes do caso de Mambaí, outra situação que chocou o estado foi o falecimento da adolescente Nathaly Rodrigues do Nascimento, que pisou em um fio desencapado durante temporal em Goiânia.

