Égua morre em colisão com motociclista e cena comove após cavalo tentar “ressuscitá-la”

Filho dela, animal fica próximo, a empurra com a cabeça e também a cutuca com a pata

Natália Sezil - 17 de outubro de 2025

Cena comoveu após cavalo ser visto tentando “reanimar” a égua. (Foto: Reprodução/O Popular)

A colisão de um motociclista com uma égua no Jardim Curitiba II, em Goiânia, causou comoção entre moradores e internautas após um cavalo ser visto tentando “ressuscitar” o animal atingido.

O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira (16) na Avenida JC-14 e reuniu testemunhas ao redor. Uma delas registrou o momento em que o equino começa a “cutucar” a mãe com a pata.

A égua atropelada está jogada no asfalto. O cavalo fica próximo, funcionando como uma espécie de barreira. Ele a cheira e chega a erguer uma das pernas do animal.

Enquanto isso, o motociclista envolvido na colisão aparece ao fundo do vídeo, também deitado sobre a via.

O homem, não identificado, quebrou o braço e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi levado até o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), o corpo da égua foi recolhido da via. Apesar disso, não há informações sobre o que aconteceu com o cavalo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!