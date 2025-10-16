Revelada identidade de casal que morreu em grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis

Vítimas teriam tentado desviar de automóvel, mas acabaram perdendo controle do veículo

Gabriella Pinheiro - 16 de outubro de 2025

Imagem mostra Luana de Souza Santos, de 18 anos, e Jander Xavier Costa, de 33. (Foto: Reprodução)

Foram identificados como sendo Luana de Souza Santos, de 18 anos, e Jander Xavier Costa, de 33, as vítimas do grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (16).

A dupla estava em uma motocicleta que perdeu o controle após tentar desviar de um carro e colidiram com um poste, que fica às margens da via pública.

Com o impacto, ambos foram arremessados e caíram próximos a um terreno baldio. Ambos faleceram ainda no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e se deslocaram até a cena do acidente, constatando o óbito.

A Polícia Militar (PM) também esteve no endereço e isolou a área até a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

O caso agora segue sob responsabilidade da Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis, que conduzirá as apurações sobre o ocorrido.

