Revelada identidade de casal que morreu em grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis
Vítimas teriam tentado desviar de automóvel, mas acabaram perdendo controle do veículo
Foram identificados como sendo Luana de Souza Santos, de 18 anos, e Jander Xavier Costa, de 33, as vítimas do grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (16).
A dupla estava em uma motocicleta que perdeu o controle após tentar desviar de um carro e colidiram com um poste, que fica às margens da via pública.
Com o impacto, ambos foram arremessados e caíram próximos a um terreno baldio. Ambos faleceram ainda no local.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e se deslocaram até a cena do acidente, constatando o óbito.
A Polícia Militar (PM) também esteve no endereço e isolou a área até a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).
O caso agora segue sob responsabilidade da Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis, que conduzirá as apurações sobre o ocorrido.
