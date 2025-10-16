Revelada identidade de casal que morreu em grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis

Vítimas teriam tentado desviar de automóvel, mas acabaram perdendo controle do veículo

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Imagem mostra Luana de Souza Santos, de 18 anos, e Jander Xavier Costa, de 33. (Foto: Reprodução)

Foram identificados como sendo Luana de Souza Santos, de 18 anos, e Jander Xavier Costa, de 33, as vítimas do grave acidente na Avenida Ayrton Senna, em Anápolis. O caso aconteceu no início da tarde desta quinta-feira (16).

A dupla estava em uma motocicleta que perdeu o controle após tentar desviar de um carro e colidiram com um poste, que fica às margens da via pública.

Com o impacto, ambos foram arremessados e caíram próximos a um terreno baldio. Ambos faleceram ainda no local.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e se deslocaram até a cena do acidente, constatando o óbito.

A Polícia Militar (PM) também esteve no endereço e isolou a área até a chegada da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML).

O caso agora segue sob responsabilidade da Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis, que conduzirá as apurações sobre o ocorrido.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

