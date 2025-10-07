Carroceiro causa revolta em Anápolis após ser flagrado agredindo cavalo no meio da rua

Animal tenta a todo momento se distanciar do homem, que o persegue e puxa-o enquanto o golpeia

Davi Galvão - 07 de outubro de 2025

Agressões ao cavalo foram registradas por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Frustrado após o cavalo desobedecer aos comandos, um carroceiro em Anápolis foi flagrado por câmeras de segurança castigando o animal com chicotadas.

O registro, datado deste último domingo (05), foi enviado ao Portal 6 e mostra o momento no qual o equino para, começa a andar para trás e em determinado momento sai da via, localizada no bairro Jardins do Lago.

O carroceiro então desce e dá ao menos três chicotadas no animal, o que acaba apenas o assustando e o tornando mais arisco.

Sem êxito, o condutor tenta forçar o cavalo de volta para a via, o puxando com força e dando mais chicotadas, mas acaba por afastá-lo ainda mais.

Após cerca de um minuto de esforço, o carroceiro dá novas chicotadas e o animal, desesperado, avança até o outro lado da rua e sobe na calçada, apenas para ser novamente castigado.

A filmagem termina com o animal correndo para longe e o homem tentando acompanhá-lo.

O vídeo também foi publicado em um grupo de moradores da região, mas a responsável pelas filmagens revelou receio de sofrer alguma represália por parte do indivíduo com a circulação das imagens.

A reportagem tentou contato com a Diretoria de Meio Ambiente para questionar se o caso havia sido denunciado, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Vale destacar que, embora chicotes possam ser usados na condução de cavalos, tal instrumento deve ter a exclusiva finalidade de passar comandos ao animal.

Caso seja comprovado tratamento cruel, o indivíduo pode ser condenado a até cinco anos de reclusão, além de multa.

BARBÁRIE ‼️ Carroceiro causa revolta em Anápolis após ser flagrado agredindo cavalo no meio da rua Leia: https://t.co/8cwRVtCi8e pic.twitter.com/misTHcavXv — Portal 6 (@portal6noticias) October 7, 2025

