Carroceiro causa revolta em Anápolis após ser flagrado agredindo cavalo no meio da rua

Animal tenta a todo momento se distanciar do homem, que o persegue e puxa-o enquanto o golpeia

Davi Galvão Davi Galvão -
Agressões ao cavalo foram registradas por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)
Agressões ao cavalo foram registradas por câmeras de segurança. (Foto: Reprodução)

Frustrado após o cavalo desobedecer aos comandos, um carroceiro em Anápolis foi flagrado por câmeras de segurança castigando o animal com chicotadas.

O registro, datado deste último domingo (05), foi enviado ao Portal 6 e mostra o momento no qual o equino para, começa a andar para trás e em determinado momento sai da via, localizada no bairro Jardins do Lago.

O carroceiro então desce e dá ao menos três chicotadas no animal, o que acaba apenas o assustando e o tornando mais arisco.

Leia também

Sem êxito, o condutor tenta forçar o cavalo de volta para a via, o puxando com força e dando mais chicotadas, mas acaba por afastá-lo ainda mais.

Após cerca de um minuto de esforço, o carroceiro dá novas chicotadas e o animal, desesperado, avança até o outro lado da rua e sobe na calçada, apenas para ser novamente castigado.

A filmagem termina com o animal correndo para longe e o homem tentando acompanhá-lo.

O vídeo também foi publicado em um grupo de moradores da região, mas a responsável pelas filmagens revelou receio de sofrer alguma represália por parte do indivíduo com a circulação das imagens.

A reportagem tentou contato com a Diretoria de Meio Ambiente para questionar se o caso havia sido denunciado, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Vale destacar que, embora chicotes possam ser usados na condução de cavalos, tal instrumento deve ter a exclusiva finalidade de passar comandos ao animal.

Caso seja comprovado tratamento cruel, o indivíduo pode ser condenado a até cinco anos de reclusão, além de multa.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias