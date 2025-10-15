Saiba quem era jovem de Anápolis que morreu após ter corpo queimado; suspeita é que ele se feriu em ritual religioso

Óbito ocorreu na madrugada desta quarta-feira (15) no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (Hugol)

Gabriella Pinheiro - 15 de outubro de 2025

Maycon Henrique de Jesus Souza, de 19 anos. (Foto: Reprodução)

Um jovem de apenas 19 anos, identificado como Maycon Henrique de Jesus Souza, faleceu na madrugada desta quarta-feira (15), após dias internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiânia (Hugol). A confirmação foi dada pela própria unidade de saúde.

A vítima deu entrada no hospital no dia 29 de setembro, após sofrer queimaduras no corpo. Até então, conforme o próprio Hugol, ele estava internado na UTI de Queimados, mas, apesar dos esforços médicos, teve o óbito confirmado.

Inicialmente, as primeiras informações repassadas a uma das tias da vítima foram de que a situação se tratava de um incidente, ocorrido quando Maycon tentou acender uma churrasqueira na casa de amigos.

No entanto, com o passar dos dias, outra familiar relatou que, na verdade, tudo teria ocorrido durante um suposto ritual religioso, em Anápolis, com a presença de um pai de santo.

A parente afirmou que, durante o ritual, o líder religioso teria “colocado fogo para que espíritos dançassem”, momento em que houve uma explosão que feriu, entre outras pessoas, o jovem.

O Portal 6 entrou em contato com uma familiar da vítima para averiguar a situação. Ela, no entanto, alegou apenas que todas as informações já foram repassadas à polícia e que, em breve, revelaria os detalhes nas redes sociais.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!