Reviravolta no caso da empresa milionária de Goiás que foi transferida um dia após a morte do dono

Mesmo deixando seis filhos, companhia havia sido passada para homem sem qualquer parentesco

Natália Sezil - 17 de outubro de 2025

Amazônia Inter Turismo foi transferida um dia após morte do dono da empresa. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

A Junta Comercial do Distrito Federal entendeu como fraude e anulou a transferência de uma empresa de transportes avaliada em R$ 2 milhões, que mudou de sócio um dia após a morte do antigo proprietário.

A Amazônia Inter Turismo Ltda possui concessão da Agência Goiana de Regulação (AGR) para operar a linha de ônibus entre Planaltina de Goiás e o Distrito Federal (DF) desde 2020.

Até 2024, a empresa tinha como dono Raimundo José Eustáquio de Conceição. Ele morreu em 15 de outubro de 2024 – deixando seis filhos e nenhum bem registrado no próprio nome, segundo a certidão de óbito repercutida pela TV Anhanguera.

O quadro societário mudou no dia seguinte, como se ele ainda estivesse vivo. Em 16 de outubro, Raimundo foi substituído por Gilberto José Ribeiro, que não tinha qualquer parentesco com a família.

A alteração contratual, feita por assinatura digital, foi aceita pela Junta Comercial, mas passou a ser analisada a fundo após uma denúncia anônima ser enviada à Prefeitura de Planaltina de Goiás.

Na versão da Amazônia Inter Turismo, a alteração do sócio-administrador aconteceu de forma “totalmente legal, amparada por documentos, autorizações e contratos devidamente assinados em vida”.

A Junta Comercial suspeita. Ao tomar conhecimento dos detalhes, o órgão suspendeu a nova assinatura e instaurou um processo administrativo para apurar os fatos. A investigação também passa pela Polícia Civil (PC).

Caso as irregularidades sejam confirmadas, a empresa pode perder a autorização para operar a linha Planaltina de Goiás-DF.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!