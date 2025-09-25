Parceria entre gigantes da produção energética promete investimento milionário em Goiás

Nova fábrica, com operação programada para o final de 2026, tem como objetivo gerar energia limpa na agricultura do estado

Samuel Leão - 25 de setembro de 2025

Empresa será implantada em Caçu, no Interior de Goiás. (Foto: Divulgação)

Um investimento de R$ 30 milhões promete colocar Goiás no mapa da agricultura de baixo carbono. A produtora de biocombustíveis Atvos e a green tech franco-brasileira NetZero assinaram um Memorando de Entendimento para implantar um projeto-piloto de produção de biochar em Caçu (GO).

Conforme o portal especializado Empreender em Goiás, a nova fábrica tem operação programada para o final de 2026.

Além disso, terá capacidade para produzir mais de 6,5 mil toneladas de biochar por ano, utilizando resíduos da cana-de-açúcar.

A construção da unidade será ao lado da Usina Rio Claro, onde a Atvos já atua na produção de etanol e energia elétrica a partir da biomassa da cana.

Bruno Serapião, CEO da Atvos, destacou os benefícios ambientais do projeto. Segundo ele, o biochar melhora a absorção de fertilizantes e tem o potencial de sequestrar mais de 12 mil toneladas de CO₂ da atmosfera anualmente.

Os primeiros testes em larga escala já estão em andamento nas lavouras de cana da usina, demonstrando a eficácia do material.

Pedro de Figueiredo, cofundador da NetZero e CEO da empresa no Brasil, frisou que esta será a primeira parceria industrial de biochar no setor sucroenergético brasileiro, um modelo já adotado em outras culturas, como o café.

