Câmera escondida é encontrada em banheiro de residência em Caldas Novas
Suspeito era amigo da família e chegou a ser flagrado pelo próprio equipamento durante a instalação
Um jovem, de 19 anos, é investigado após supostamente ter escondido uma câmera no banheiro de uma casa em Caldas Novas, aproveitando-se da confiança depositada pela família para tentar capturar cenas íntimas.
De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito visitava a residência constantemente, tendo usado um desses momentos para instalar o equipamento.
A família teria sido a responsável por perceber o dispositivo escondido e acionar as autoridades. Na investigação, os envolvidos descobriram que várias imagens já haviam sido captadas – até mesmo de crianças.
- Prefeitura de Anápolis oferece capacitação na área da construção com possibilidade de emprego
- Conexão Flamboyant 2025 reúne nomes como Ingrid Guimarães e debate como equilibrar corpo e mente
- Carro, motos, iPhones e vale-compras: Região da 44 realiza promoção para atrair clientes no final de ano em Goiânia
Uma das cenas gravadas seria, inclusive, do momento da instalação, quando o jovem teria aparecido realizando todo o processo.
Segundo a TV Anhanguera, a prisão do suspeito chegou a ser solicitada, mas não foi autorizada. Por isso, só foi efetuado um mandado de busca e apreensão.
Agora, o celular do jovem está com a PC, que deve periciar o aparelho para saber se as imagens da câmera foram armazenadas ou enviadas para alguém.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!