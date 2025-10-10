Câmera escondida é encontrada em banheiro de residência em Caldas Novas

Suspeito era amigo da família e chegou a ser flagrado pelo próprio equipamento durante a instalação

Natália Sezil - 10 de outubro de 2025

Câmera estava escondida no banheiro da casa. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um jovem, de 19 anos, é investigado após supostamente ter escondido uma câmera no banheiro de uma casa em Caldas Novas, aproveitando-se da confiança depositada pela família para tentar capturar cenas íntimas.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito visitava a residência constantemente, tendo usado um desses momentos para instalar o equipamento.

A família teria sido a responsável por perceber o dispositivo escondido e acionar as autoridades. Na investigação, os envolvidos descobriram que várias imagens já haviam sido captadas – até mesmo de crianças.

Uma das cenas gravadas seria, inclusive, do momento da instalação, quando o jovem teria aparecido realizando todo o processo.

Segundo a TV Anhanguera, a prisão do suspeito chegou a ser solicitada, mas não foi autorizada. Por isso, só foi efetuado um mandado de busca e apreensão.

Agora, o celular do jovem está com a PC, que deve periciar o aparelho para saber se as imagens da câmera foram armazenadas ou enviadas para alguém.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!