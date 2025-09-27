Estudante goiana conquista o Brasil vendendo bolo no pote para pagar ônibus da faculdade

Letícia Lima, apelidada de Leleca, iniciou o empreendimento do zero e logo começou a mostrar, empolgada, as conquistas

Natália Sezil - 27 de setembro de 2025

Letícia Lima, apelidada de Leleca, logo conquistou a internet com a rotina de produção dos bolos no pote. (Foto: Reprodução/Instagram)

A dificuldade de se locomover até a faculdade, a ideia de produzir bolos no pote para custear esse gasto, e a alegria de conseguir vender todas as unidades do produto em um único dia. Uma estudante da Universidade de Brasília (UnB) que mora em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF), se deparou com todas essas sensações em um curto intervalo de tempo.

Letícia Lima, carinhosamente apelidada de Leleca, viralizou em todo o país ao compartilhar a nova rotina no Instagram. Foram necessários poucos dias para que a atitude da jovem conquistasse diversos internautas.

Tudo começou na segunda-feira (22), quando Letícia publicou um vídeo em que aparece comprando os primeiros ingredientes. Ela explica: “todos os dias eu gasto R$ 20 de passagem [de casa para a faculdade] e, para aliviar isso, vou ter que apelar para o empreendimento”.

A jovem já deixa claro desde o início: “um detalhe é que eu sou zero experiente para fazer o que eu vou começar a fazer, então vai ser do zero mesmo”. Em menos de uma semana, o vídeo alcançou quase 700 mil visualizações.

Desde então, a estudante tem publicado atualizações diárias do processo. O sucesso veio rápido: no dia seguinte, Letícia já compartilhou a alegria de ter conseguido vender todas as unidades de bolo no pote.

Com uma animação contagiante, ela revela que está “voltando para casa de isopor vazio” e ainda aponta o crescimento exponencial no número de seguidores.

“Ontem, quando eu postei o primeiro vídeo, eu tinha 406 seguidores. Hoje eu tenho quase 1.800”. Durante a produção desta matéria, o número passa de 41 mil.

Ela compartilha: “Deus é muito bom, gente. Só Deus sabe o tanto que foi difícil sair de casa hoje. O ônibus quebrou, eu pensei que ia dar tudo errado. Saí com tanto medo, achando que eu não ia conseguir vender nada. Já disse que Deus é bom?”.

Nos comentários da publicação, internautas aparecem apoiando a jovem e a atitude tomada por ela. Os comentários vão desde felicitações até receitas e dicas para facilitar a produção dos bolos.

