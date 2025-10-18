A palavra no plural que até professores confundem e que muita gente usa do jeito errado há anos

Pedro Ribeiro - 18 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

A língua portuguesa é cheia de surpresas, e uma única palavra pode causar confusão até entre quem domina bem a gramática.

No dia a dia, é comum ouvirmos expressões que parecem corretas, mas escondem pequenos deslizes que passam despercebidos.

E o mais curioso é que, muitas vezes, esse erro vem sendo repetido há anos — em casa, na escola e até em ambientes formais.

A palavra em questão é “qualquer”. Sim, ela mesma! Embora pareça simples, seu plural é o responsável por muita confusão: o correto é “quaisquer”.

Isso mesmo, o plural de “qualquer” não é “qualqueres”, como muitos imaginam, mas “quaisquer”.

Esse formato diferente tem uma explicação lógica. A palavra “qualquer” é formada pela junção de “qual” e “quer”.

Quando passa para o plural, apenas a primeira parte muda — “qual” vira “quais” —, enquanto o “quer” permanece inalterado.

Por isso, dizemos “quaisquer pessoas”, “quaisquer situações” e “quaisquer motivos”.

Por que tanta gente erra o plural dessa palavra?

O erro acontece porque o português costuma formar plurais adicionando o “-s” ao final das palavras.

Então, por instinto, muitas pessoas aplicam essa regra geral e acabam dizendo “qualqueres”.

Porém, essa forma não existe na norma culta da língua.

Além disso, a sonoridade de “quaisquer” soa um pouco estranha para quem não está acostumado, o que faz muita gente evitar o uso por insegurança.

Mas, ao compreender a origem e a estrutura da palavra, fica bem mais fácil usá-la corretamente sem medo.

Exemplos práticos para nunca mais errar

Estarei disponível para quaisquer dúvidas .

O regulamento vale para quaisquer candidatos .

Não aceitamos quaisquer justificativas para o atraso.

Perceba que em todos esses exemplos, a palavra está acompanhando um substantivo plural, o que exige a forma “quaisquer”.

Curiosidade: outras palavras que seguem a mesma lógica

“Qualquer” não é a única que confunde.

Palavras compostas ou formadas por mais de um elemento, como “arco-íris” (que permanece igual no plural) e “guarda-chuva” (que vira “guarda-chuvas”), também desafiam as regras tradicionais e geram dúvidas parecidas.

Essas exceções mostram como o português é uma língua viva e cheia de particularidades, exigindo atenção e prática para ser usada corretamente.

A importância de usar as palavras com consciência

Saber o plural correto de cada palavra não é apenas uma questão de gramática — é também uma forma de se comunicar com clareza e confiança. Dominar essas sutilezas melhora a escrita, o discurso e até a imagem profissional.

Afinal, quem se expressa bem demonstra cuidado e conhecimento, qualidades cada vez mais valorizadas em qualquer área.

