10 palavras em português que não têm plural e muita gente fala sem saber

Muita gente acaba usando expressões de forma incorreta sem perceber, justamente porque certos termos simplesmente não possuem variação

Pedro Ribeiro - 05 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/USP Imagens)

Algumas palavras em português são bastante curiosas, e uma dessas curiosidades é que nem todas podem ser colocadas no plural.

Muita gente acaba usando expressões de forma incorreta sem perceber, justamente porque certas palavras simplesmente não admitem variação.

Conhecer esses casos é essencial não só para evitar erros de linguagem, mas também para entender melhor como funciona a riqueza do nosso idioma.

O português é cheio de regras, mas também de exceções. Existem termos que, por sua natureza ou significado, são usados apenas no singular.

Isso ocorre porque eles já transmitem uma ideia completa, sem necessidade de multiplicação.

Em outras palavras, é uma questão de lógica e de uso consolidado pela gramática.

Exemplos clássicos de palavras sem plural

Entre as palavras que não variam, algumas são bastante comuns no dia a dia:

Lápis

Ônibus

Fênix

Lousa

Vírus

Tórax

Pires

Clímax

Atlas

Arroz

Muitas vezes, o hábito leva as pessoas a tentar colocar essas palavras em plural, mas, na prática, a forma correta é sempre mantê-las como estão.

Erros mais comuns no dia a dia

Um dos enganos mais frequentes está no uso de termos como “lápises” ou “víruses”, formas inexistentes na língua portuguesa.

Isso acontece porque, naturalmente, associamos a regra geral de plural a todas as palavras em português, sem lembrar das exceções.

A melhor forma de evitar esses deslizes é conhecer os principais exemplos e, claro, praticar.

O que a gramática explica sobre isso

Segundo especialistas em linguística, a ausência de plural nessas palavras tem relação com sua origem, estrutura fonética e até etimologia.

Algumas vieram de outros idiomas já sem variação, como “vírus”, herdada do latim.

Outras, como “tórax”, se mantêm invariáveis por questões fonéticas e históricas.

Por que é importante conhecer essas palavras em português

Dominar essas particularidades ajuda não só em provas e concursos, mas também na comunicação do dia a dia.

Falar e escrever corretamente passa uma imagem mais profissional e cuidadosa.

Além disso, entender as exceções mostra o quanto as palavras em português são fascinantes e cheias de histórias curiosas.

