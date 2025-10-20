Tempo em Anápolis deve alternar entre pancadas de chuva e dias de sol durante a semana; veja detalhes

Volumes de água em maior persistência e frequência só devem ocorrer a partir de novembro

Davi Galvão - 20 de outubro de 2025

Vista aérea de Anápolis nublada. (Foto: Davi Galvão)

Após um final de semana chuvoso em Anápolis, esta segunda-feira (20) já chega com a previsão de pancadas isoladas, em um cenário que deve persistir ao longo dos próximos dias.

Foi como afirmou, em entrevista ao Portal 6, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves. Ela apontou que não devem ocorrer tempestades tal qual a da última sexta-feira (17).

Ainda assim, há a possibilidade de pequenas pancadas de chuva, especialmente até terça-feira (21), com a probabilidade caindo com o passar da semana.

Apesar disso, os anapolinos podem esperar temperaturas mais amenas do que as da semana passada, que devem ficar entre 28 °C e 29 °C, com manhãs particularmente frias, no entorno de 15 °C. Os termômetros devem voltar a subir apenas no final de semana.

Ela destacou que por se tratar de um mês de transição, essa irregularidade e chuvas pontuais são esperadas, mas que o cenário muda já em novembro.

“A tendência para esse restante de mês é essa irregularidade [de chuvas] que deve persistir também no começo do mês que vem. Chuvas mais persistentes e frequentes devem vir para a região de Anápolis apenas em novembro”, continuou.

Pelo site do Inmet, Anápolis pode encarar chuvas isoladas ao longo da tarde desta segunda (20) e terça-feira (21), com os termômetros variando de 18 °C a 30 °C e de 16 °C a 27 °C, respectivamente.

Com relação a Goiânia, as chuvas seguem o mesmo cenário, sendo que, nesta segunda, os termômetros ficam entre 18 °C e 31 °C e na terça, entre 18 °C e 30 °C.

