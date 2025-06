Inverno em Goiás pode surpreender com frio maior que o normal, diz meteorologista

Período terá condições específicas que podem favorecer índices mais baixos nos termômetros

Davi Galvão - 04 de junho de 2025

Dia frio e nublado em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo)

Se o inverno de 2024 não bastou para que os goianos tirassem as blusas de frio do armário, este ano a expectativa é bem diferente, como apontado pela meteorologista Elizabete Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Diferentemente do ano passado, ela destacou que atualmente as temperaturas nas águas do Pacífico não se encontram sob o efeito nem do El Niño nem da La Niña.

Na prática, esse fenômeno torna a previsão mais incerta, uma vez que a ausência do El Niño e La Niña não implica necessariamente em um maior resfriamento ou aquecimento.

Apesar disso, Elizabete explicou que essa condição impacta Goiás. Isso porque favorece números mais baixos nos termômetros, haja vista que não há bloqueios atmosféricos para barrar as frentes frias durante este inverno.

Frentes frias estas que, por sinal, já estão previstas para a próxima semana, especialmente na região Sudoeste e Centro-Sul do estado.

“No momento, não é uma condição para uma temperatura tão baixa, mas ainda assim vai ficar inferior à nossa climatologia”, destacou.

Contextualizando, ela explicou que, nessa época do ano, são esperadas mínimas de cerca de 15 °C. Porém, com a entrada dessas massas de ar frio, os números devem cair para entorno de 14 °C ou mesmo 13 °C.

Já em Jataí, na região Sudoeste – onde os efeitos devem ser mais sentidos pela população – a mínima que costuma ficar próxima a 12,6 °C mas pode cair para 10 °C ou até 9 °C.

