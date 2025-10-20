Conheça a cidade goiana que é a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo

Empresa produz cerca de 260 mil toneladas de açúcar por ano, das quais cerca de 60 mil toneladas são orgânicas, portanto, cerca de 25% de seu volume total é dedicado ao nicho sustentável

Isabella Valverde - 20 de outubro de 2025

Vista aérea de Goianésia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goianésia)

No mapa do agronegócio sustentável, um nome de Goiás vem ganhando holofotes: Goianésia. Ali está sediada a Jalles Machado, reconhecida como a maior exportadora individual de açúcar orgânico do mundo, segundo o site JornalCana.

É essa cidade goiana, fundada em 1948, que poucos cogitam como palco de um mercado tão requintado e global.

O Brasil, aliás, desponta como ator central no comércio internacional de açúcar orgânico, e Goiás lidera essa ponta: segundo Jornal Opção, “Goiás é o Estado que mais exporta açúcar orgânico para os EUA”.

A Jalles Machado transformou esse protagonismo local em presença mundial: com unidades em Goiás e Minas Gerais, a usina exporta seus produtos para mais de 20 países, com certificações como Fair Trade e IBD, garantindo credibilidade no segmento orgânico.

Conheça a cidade goiana que é a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo

O processo é rigoroso: para figurar como “orgânico”, a produção abdica de fertilizantes sintéticos, pesticidas químicos e qualquer insumo que comprometa a pureza do produto.

Segundo o Diário Verde, a empresa produz cerca de 260 mil toneladas de açúcar por ano, das quais cerca de 60 mil toneladas são orgânicas, portanto, cerca de 25% de seu volume total é dedicado ao nicho sustentável.

Esse açúcar “especial” carrega não só valor agregado, mas também expectativas de pioneirismo e liderança.

No entanto, esse protagonismo tem sido testado recentemente. Com a nova tarifa de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, a Jalles projeta uma retração de 35% na produção de açúcar orgânico para 2025.

Tal medida não atinge apenas uma usina: afeta toda a cadeia local e estadual, uma vez que Goiás é referência nacional no segmento.

Para quem desejar visitar esse epicentro do açúcar verde, Goianésia combina o cenário do cerrado com a robustez industrial.

Há espaço para ver as lavouras, conhecer os processos de produção, alguns até com visitação, e entender como uma cidade do interior de Goiás se converteu no endereço-símbolo de um produto que hoje circula de Nova York ao Japão.

Afinal, não é toda cidade que pode reivindicar ter colocado o nome no rótulo mundial do açúcar orgânico.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícia de Anápolis.