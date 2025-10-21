Grave acidente na GO-330 entre Ouro Verde e Campo Limpo de Goiás

Corpo de Bombeiros de Anápolis e de Nerópolis, além do Samu, acionados no local

Natália Sezil - 21 de outubro de 2025

Corpo de Bombeiros atendeu às vítimas do acidente. (Foto: Reprodução)

Um acidente entre duas motocicletas fez com que uma idosa, de idade não revelada, ficasse em estado grave e precisasse ser levada às pressas ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

A colisão aconteceu na tarde desta terça-feira (21), na GO-330, rodovia que liga Ouro Verde de Goiás a Campo Limpo de Goiás.

A vítima estava na garupa da moto que o próprio filho pilotava. Ele também precisou ser conduzido à unidade de saúde, com uma fratura na pelve.

O caso contou com resgate do Corpo de Bombeiros de Anápolis e de Nerópolis, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda não se sabe o estado de saúde da outra motociclista envolvida na colisão, de 37 anos.

Além disso, não há informações sobre o que teria causado o acidente. Isso deve ser encaminhado à Polícia Civil (PC) e apurado pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!