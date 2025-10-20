Casal e filho morrem após gravíssimo acidente entre ambulância e carro de passeio na BR-153

Outras três pessoas ficaram feridas, um deles com fraturas expostas, mas foram levadas ao hospital

Natália Sezil - 20 de outubro de 2025

Acidente entre ambulância e carro de passeio deixou três mortos na BR-153. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um casal de idosos, de 78 e 75 anos, e o filho, de 54, morreram após o carro em que eles estavam colidir com uma ambulância na BR-153, na altura de Morrinhos, na manhã desta segunda-feira (20).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ainda não se sabe o que causou a colisão. Os três familiares ocupavam um Volkswagen Gol e morreram no local, dois deles presos às ferragens.

Tanto o Corpo de Bombeiros quanto equipes da Triunfo Concebra, concessionária responsável pela via, estiveram no local para socorrer as vítimas.

Todos os três ocupantes da ambulância sobreviveram. O motorista, de 33 anos, teve fraturas expostas nas pernas após ficar preso às ferragens.

Ele foi resgatado e levado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia.

Um idoso, de 63 anos, que era transportado para a cidade de Itumbiara para passar por uma cirurgia, foi levado até o Hospital Municipal de Morrinhos. A esposa dele, de 61, foi conduzida à mesma unidade de saúde, com fratura na perna.

Imagens feitas no local mostram que o Volkswagen Gol ficou capotado sobre a rodovia, com as partes superior e dianteira totalmente destruídas.

A ambulância, da Prefeitura de Aparecida de Goiânia, ficou tombada de lado, com o vidro quebrado e a parte dianteira amassada.

Os corpos das três vítimas fatais ficaram sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML). Equipes da PRF e da Polícia Científica realizaram perícia no local e ainda investigam as causas do acidente.

