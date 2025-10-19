Casal fica gravemente ferido após perder controle da moto em pista molhada, em Anápolis

Ambos foram encaminhados às pressas ao Heana para receberem atendimento médico

O impacto do acidente foi tão severo que pedaços da moto ficaram espalhados pela via. (Foto: Reprodução)

Dois jovens ficaram feridos após um grave acidente de moto na noite de sábado (18), na Rua Bolívia, Bairro Jardim das Américas 1ª Etapa, em Anápolis.

As vítimas estavam em uma motocicleta Yamaha Fazer 150 quando o piloto perdeu o controle em uma curva e atingiu um poste no canteiro central. A via estava molhada por conta da forte chuva, o que pode ter contribuído para a derrapagem.

O condutor teve um ferimento profundo na cabeça e várias escoriações. Já a passageira, de 19 anos, estava desorientada e apresentava sinais de possível trauma craniano.

Os dois foram levados ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) para exames e acompanhamento médico.

