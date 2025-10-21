Os benefícios de tirar um cochilo durante o dia, segundo a ciência

Novas pesquisas mostram que esse pequeno descanso pode ser uma poderosa ferramenta de bem-estar físico e mental

Pedro Ribeiro - 21 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Pexels)

Os benefícios de tirar um cochilo durante o dia vão muito além de simplesmente recuperar o fôlego depois de uma manhã corrida.

Segundo a ciência, uma soneca breve pode fazer maravilhas para o corpo e, principalmente, para o cérebro.

Muita gente ainda associa o hábito de dormir à tarde com preguiça, mas novas pesquisas mostram que esse pequeno descanso pode ser uma poderosa ferramenta de bem-estar físico e mental.

Um estudo da University College London revelou que tirar cochilos regulares está diretamente ligado a benefícios importantes para o cérebro, ajudando inclusive a preservar seu volume por mais tempo.

Isso significa que o descanso diurno pode retardar o processo natural de encolhimento cerebral que acontece com o envelhecimento.

Os pesquisadores observaram que pessoas que cochilam por menos de 30 minutos tendem a manter uma saúde cerebral melhor. O motivo?

Durante o cochilo, o cérebro tem a chance de se reorganizar, consolidar memórias e reduzir o estresse acumulado.

Benefícios para a mente e o corpo

Além da proteção cerebral, os benefícios do cochilo se estendem ao humor, à concentração e ao desempenho cognitivo.

Dormir um pouco durante o dia ajuda a restaurar a atenção, melhora a capacidade de resolver problemas e até aumenta a criatividade.

Cochilos curtos também estão associados à redução da pressão arterial e ao fortalecimento do sistema imunológico.

Ou seja, longe de ser perda de tempo, essa pausa estratégica pode melhorar o equilíbrio entre corpo e mente.

Quanto tempo deve durar um bom cochilo

Os especialistas são claros: o segredo está na duração. Sonecas curtas, de 10 a 30 minutos, são as mais recomendadas.

Elas proporcionam os benefícios da recuperação sem interferir no sono noturno.

Já cochilos muito longos podem causar inércia do sono, aquela sensação de cansaço ao acordar.

Um hábito que merece menos preconceito

O estudo britânico também destacou um ponto importante: é hora de acabar com o estigma em torno do cochilo.

Em muitas culturas, como a espanhola, o descanso após o almoço — a famosa “siesta” — faz parte da rotina e está associado a mais produtividade e bem-estar.

Portanto, se você sentir sono durante o dia, não se culpe.

Um breve cochilo pode ser exatamente o que seu cérebro precisa para funcionar melhor e se manter saudável por mais tempo.

