Caravana de Natal da Coca-Cola confirma rota por mais 10 cidades de Goiás; veja as datas

Nova lista faz com que a atração passe em 20 municípios até então, incluindo a Grande Goiânia e Anápolis

Natália Sezil - 22 de outubro de 2025

Caravana de Natal da Coca-Cola. (Foto: Divulgação)

A magia do Natal está cada vez mais perto. A Caravana Iluminada da Coca-Cola confirmou o roteiro por mais dez cidades goianas, desta vez incluindo a Região Metropolitana da capital e Anápolis.

A atração chega com caminhões decorados, luzes e música, além dos tradicionais ursos polares. O roteiro da vez começa em 28 de novembro e segue até 12 de dezembro.

Quem inicia esse trajeto é Trindade, no dia 28 do próximo mês, em uma sexta-feira. No sábado (29), a caravana vai até Pirenópolis.

No domingo (30), chega até Goiânia. Essa é a primeira de cinco visitas à capital, distribuídas pelas semanas seguintes.

Dezembro começa com a atração em Aparecida de Goiânia, logo no dia 1º, segunda-feira. No dia seguinte, terça-feira (02), as luzes vão até Abadia de Goiás e Guapó.

Na quarta-feira (03), é a vez de Anápolis receber o Papai Noel e companhia. Na quinta-feira (04), a magia volta para Goiânia, onde permanece até o dia seguinte (05).

Anicuns entra na lista no sábado (06), e a rota retorna para Aparecida de Goiânia no domingo (07).

Goiânia recebe, novamente, os ursos polares na segunda-feira (08). Palmeiras de Goiás se encanta com a caravana no dia 09 de dezembro, terça-feira.

No dia 10, os moradores da capital voltam a se surpreender com a atração. Por fim, Nerópolis fecha o roteiro no dia 11, quinta-feira.

Por enquanto, a Coca-Cola Bandeirantes, que atua na distribuição da marca em Goiás e Tocantins, não divulgou os locais de partida ou onde os caminhões estarão posicionados em cada cidade.

Outros 10 municípios já tinham sido divulgados

A Brasal Refrigerantes, fabricante oficial da Coca-Cola em Brasília, já havia mencionado outras dez cidades por onde a Caravana do Natal irá passar.

Planaltina de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Formosa e Valparaíso de Goiás são parte da lista.

Catalão, Simolândia, Posse, Alvorada do Norte e Luziânia, também. Os locais específicos e os dias da atração em cada cidade podem ser encontrados aqui.

Veja as datas da nova lista:

Trindade – 28/11 e 12/12;

Pirenópolis – 29/11;

Goiânia – 30/11, 04/12, 05/12, 08/12 e 10/12;

Aparecida de Goiânia – 01/12 e 07/12;

Abadia de Goiás / Guapó – 02/12;

Anápolis – 03/12;

Anicuns – 06/12;

Palmeiras de Goiás – 09/12;

Nerópolis – 11/12.

