Caravana de Natal da Coca-Cola tem roteiro confirmado em 10 cidades de Goiás; veja quais

Tradicional desfile natalino começará a partir de novembro

Gabriella Pinheiro - 16 de outubro de 2025

Caravana do Papai Noel, da Coca-Cola. (Foto: Divulgação)

As tradicionais Caravanas Iluminadas da Coca-Cola 2025 já têm data para chegar em diversas cidades de Goiás. De acordo com a Brasal Refrigerantes, fabricante oficial da marca em Brasília, os desfiles natalinos começarão a partir de novembro.

O primeiro município goiano a receber a ação será Planaltina de Goiás, no dia 23 de novembro (domingo). A rota começará no Posto WK.

Logo em seguida, será a vez de Águas Lindas de Goiás, no dia 29 de novembro (sábado). Por lá, o ponto de partida vai ser o Águas Lindas Shopping.

No dia seguinte (domingo), Santo Antônio do Descoberto receberá a Caravana. De acordo com a Brasal, o trajeto terá início próximo ao supermercado Dia a Dia.

Em sequência, será a vez de Formosa, no dia 22 do mesmo mês (sábado). O início do percurso será no Laguinho do Vovô.

Já em dezembro, no dia 1º (segunda-feira), será a vez de Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental. O ponto de partida será o Lago Jacob.

Posteriormente, Catalão será iluminada com a magia do Natal no dia 06 de dezembro (sábado), com saída do Posto JK.

Simolândia, Posse e Alvorada do Norte receberão a Caravana no dia 20 de dezembro (sábado). Nesses municípios, o início será na cidade de Posse.

Por fim, Luziânia encerra a rota no dia 07 de dezembro (domingo), com início na Líder Distribuidora.

Vale destacar que, até o momento, não foram confirmados trajetos em Goiânia e Anápolis.

