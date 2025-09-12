Advogado e jardineiro se envolvem em briga e rolam no chão entre túmulos, em Goiás

Confusão teria começado por conta de uma dívida de cerca de R$ 6 mil

Davi Galvão Davi Galvão -
Advogado foi filmado em luta corporal com o jardineiro. (Foto: Tv Anhanguera)
Advogado foi filmado em luta corporal com o jardineiro. (Foto: Tv Anhanguera)

Um advogado e um jardineiro se envolveram em uma briga no Cemitério Municipal de Palmeiras de Goiás, cidade no Oeste do estado, com direito a socos, unhadas e arranhões.

Imagens divulgadas pela TV Anhanguera mostram os dois rolando no chão entre os túmulos. De acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO), o conflito teria sido motivado por uma dívida de cerca de R$ 6 mil.

A confusão ocorreu no dia 2 de setembro. No vídeo, o advogado aparece chegando ao cemitério, inicia uma discussão e, em seguida, parte para a briga. A troca de agressões durou alguns segundos, até que outras pessoas conseguiram separá-los.

Segundo o MP, o advogado sofreu lesões corporais leves. O órgão informou ainda que aguarda a realização de uma audiência para ouvir os envolvidos.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. A Prefeitura de Palmeiras informou que o jardineiro não faz parte do quadro de funcionários do município e provavelmente prestava serviços particulares.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias