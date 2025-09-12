Advogado e jardineiro se envolvem em briga e rolam no chão entre túmulos, em Goiás

Confusão teria começado por conta de uma dívida de cerca de R$ 6 mil

Davi Galvão - 12 de setembro de 2025

Advogado foi filmado em luta corporal com o jardineiro. (Foto: Tv Anhanguera)

Um advogado e um jardineiro se envolveram em uma briga no Cemitério Municipal de Palmeiras de Goiás, cidade no Oeste do estado, com direito a socos, unhadas e arranhões.

Imagens divulgadas pela TV Anhanguera mostram os dois rolando no chão entre os túmulos. De acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO), o conflito teria sido motivado por uma dívida de cerca de R$ 6 mil.

A confusão ocorreu no dia 2 de setembro. No vídeo, o advogado aparece chegando ao cemitério, inicia uma discussão e, em seguida, parte para a briga. A troca de agressões durou alguns segundos, até que outras pessoas conseguiram separá-los.

Segundo o MP, o advogado sofreu lesões corporais leves. O órgão informou ainda que aguarda a realização de uma audiência para ouvir os envolvidos.

O caso está sob investigação da Polícia Civil. A Prefeitura de Palmeiras informou que o jardineiro não faz parte do quadro de funcionários do município e provavelmente prestava serviços particulares.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!