Advogado e jardineiro se envolvem em briga e rolam no chão entre túmulos, em Goiás
Confusão teria começado por conta de uma dívida de cerca de R$ 6 mil
Um advogado e um jardineiro se envolveram em uma briga no Cemitério Municipal de Palmeiras de Goiás, cidade no Oeste do estado, com direito a socos, unhadas e arranhões.
Imagens divulgadas pela TV Anhanguera mostram os dois rolando no chão entre os túmulos. De acordo com o Ministério Público de Goiás (MPGO), o conflito teria sido motivado por uma dívida de cerca de R$ 6 mil.
A confusão ocorreu no dia 2 de setembro. No vídeo, o advogado aparece chegando ao cemitério, inicia uma discussão e, em seguida, parte para a briga. A troca de agressões durou alguns segundos, até que outras pessoas conseguiram separá-los.
Segundo o MP, o advogado sofreu lesões corporais leves. O órgão informou ainda que aguarda a realização de uma audiência para ouvir os envolvidos.
O caso está sob investigação da Polícia Civil. A Prefeitura de Palmeiras informou que o jardineiro não faz parte do quadro de funcionários do município e provavelmente prestava serviços particulares.
