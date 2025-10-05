Ferrovia que vai ligar Brasília ao mar ganha previsão para entrega

Proposta vai além do transporte de cargas e também quer incluir passageiros nas viagens

Natália Sezil - 05 de outubro de 2025

Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek será construída pela Petrocity Ferrovias. (Foto: Divulgação)

Um novo projeto ambicioso promete ligar Brasília às praias do Espírito Santo, passando por Goiás e Minas Gerais. A Estrada de Ferro Juscelino Kubitschek planeja contar com mais de 1.300 km de trilhos.

A rota sai do Distrito Federal (DF) rumo a São Mateus, no Espírito Santo. No estado goiano, a passagem é por um trecho pequeno de Formosa, na fronteira com Minas Gerais.

Ao todo, 38 municípios compõem o trajeto. A ideia é de que o transporte inicial seja de cargas, escoando a produção do Centro-Oeste rumo ao litoral. Posteriormente, passageiros podem ser incluídos na proposta.

O empreendimento é parte do programa Pró-Trilhos, do Governo Federal, e tem previsão de entrega para 2030/31. A autorização é da Petrocity Ferrovias, empresa privada que diz que o investimento estimado é de R$ 15,5 bilhões.

O valor inclui construir a ferrovia e sete portos secos ao longo do caminho, hubs logísticos que facilitem o transporte de commodities e outras cargas.

Atualmente, o processo está em fase de análise ambiental pelo Ibama, ou seja, aguarda a entrega do Estudo de Impacto Ambiental para avaliar a viabilidade da obra.

