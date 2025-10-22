Geolab amplia estrutura e consolida posição entre as maiores fabricantes de colírios do país

Ampliação do Site II, instalado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), em Goiás, marca uma nova etapa na trajetória da empresa

Gabriella Licia - 22 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

A Geolab Indústria Farmacêutica avança em sua expansão industrial e reforça sua presença entre as maiores fabricantes de colírios do Brasil. A ampliação do Site II, instalado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), em Goiás, marca uma nova etapa na trajetória da empresa e consolida sua estratégia de crescimento com foco em inovação e qualidade.

O parque fabril, que já operava com ênfase na produção de colírios, recebeu novas estruturas produtivas e de armazenagem, além de aprimoramentos nos setores de controle de qualidade, físico-químico e microbiológico. As melhorias ampliam a capacidade instalada da indústria e preparam o complexo para o desenvolvimento de novas formulações, acompanhando a expansão do portfólio da Geolab.

Com o avanço do Site II, a farmacêutica fortalece sua atuação em um segmento de alta especialização. A ampliação da planta permitirá atender à crescente demanda por colírios e abrir caminho para novas tecnologias e linhas farmacêuticas. O projeto, de caráter modular, foi desenhado para evoluir de forma contínua, garantindo flexibilidade e eficiência aos processos produtivos.

O segundo parque fabril foi concebido para sustentar o crescimento orgânico da companhia e possibilitar a entrada em novas áreas de atuação. O primeiro complexo já operava em sua capacidade máxima, e a nova estrutura surge como suporte estratégico para manter o ritmo de expansão e diversificação da Geolab.

Reconhecida por marcas como Cisteil, Stomaliv, Resfriliv, Ibuvix, Hystin, Acu Fresh e Colírio Geolab, a empresa segue investindo em tecnologias que asseguram mais segurança e qualidade aos pacientes. Ao fortalecer a produção de colírios e ampliar sua capacidade técnica, a Geolab reafirma o propósito de oferecer soluções acessíveis, eficazes e alinhadas às demandas da saúde moderna.

Com essa nova etapa, a companhia consolida a linha de colírios como um dos pilares de sua trajetória de crescimento e se mantém entre as líderes nacionais do setor, um resultado que reflete a combinação entre tradição, inovação e visão de futuro.