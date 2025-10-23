Secretaria da Educação de Goiás se pronuncia após relatos de clonagem de celulares

Caso vem à tona em cenário no qual autoridades acendem alerta sobre novo golpe que tem atingido usuários do país inteiro

Gabriella Pinheiro - 23 de outubro de 2025

Nesta quinta-feira (23), diversas mensagens que começaram a circular por grupos de WhatsApp acenderam um alerta, afirmando que estaria acontecendo uma clonagem em massa de celulares de servidores da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Nas mensagens enviadas, pessoas alegam que os colaboradores tiveram plataformas como e-mail, Instagram e até contas bancárias comprometidas.

O Portal 6 entrou em contato com a Seduc para verificar a veracidade das informações. Em resposta, a pasta informou que alguns servidores — entre dois e três — foram afetados, mas que o setor de Tecnologia da Informação (TI) agiu rapidamente e iniciou os protocolos de segurança.

“A nossa TI agiu com rapidez, identificou que poderia haver algum problema e iniciou o protocolo que sempre é realizado para verificar se existe falha na segurança. Mas, como há um vírus se espalhando pelo WhatsApp em todo o Brasil, redobramos os protocolos”, diz.

Em contrapartida, o Sindipúblico Goiás informou, por meio das redes sociais, que o WhatsApp do órgão foi clonado e que alguns dos servidores filiados têm recebido mensagens fraudulentas contendo arquivos com o texto ‘Lista para Orçamento’.

“Atenção: Não clique em arquivos ou links enviados pelo número (62) 98251-3613. Se você recebeu esta mensagem, entre em contato com o sindicato pelo telefone: (62) 3229-1664. Pedimos a todos que fiquem atentos”, recomenda.

PF emite alerta

Diante dos casos, a Polícia Federal (PF) emitiu, nesta quinta-feira (23), um alerta. No comunicado, a PF informa que a atuação ocorre por meio do WhatsApp e tem atingido não apenas o estado goiano, mas também usuários do aplicativo em todo o país.

Segundo a corporação, o golpe utiliza arquivos ZIP com nomes que simulam documentos legítimos. Contudo, ao serem abertos no computador, esses arquivos instalam programas maliciosos que enviam o mesmo vírus para todos os contatos da vítima.

A polícia recomenda a adoção de alguns cuidados, entre eles: não abrir arquivos ZIP ou links suspeitos, mesmo que enviados por amigos ou grupos conhecidos.

Além disso, a PF orienta os usuários a desativar o download automático de arquivos, manter o antivírus atualizado e desconfiar de mensagens fora de contexto.

