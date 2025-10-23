Construída com 85 milhões de m³ de areia, ilha em formato de palmeira custou US$ 12 bilhões e mudou o mapa

Megaprojeto criou 56 km de nova orla em apenas cinco anos, com tronco, 17 “folhas” e um quebra-mar em crescente para segurar as ondas

Gabriel Yuri Souto - 23 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/Dubai Turismo)

Inspirada na ideia de transformar o mar em solo habitável, uma ilha colossal foi construída em formato de palmeira e se tornou uma das maiores obras de engenharia do século.

Erguida em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a estrutura levou 85 milhões de m³ de areia dragada, custou US$ 12 bilhões e adicionou 56 quilômetros de nova costa ao litoral, mudando para sempre o mapa da cidade.

Um projeto para criar terra onde só havia mar

Planejada para ampliar a oferta de áreas residenciais e turísticas de alto padrão, a ilha foi concebida com uma lógica ousada: converter o oceano em cidade.

A operação de dragagem e aterro durou cerca de cinco anos, moldando um desenho perfeitamente simétrico — com tronco central, 17 frondes (as “folhas” da palmeira) e um anel de proteção em forma de crescente ao redor.

Esse cinturão, construído com rochas e areia compactada, funciona como um quebra-mar natural, reduzindo o impacto das ondas e garantindo que a estrutura permaneça estável mesmo diante das correntes mais fortes.

Engenharia que desafiou o impossível

A execução do projeto exigiu tecnologia de ponta em geotecnia e posicionamento por GPS, que guiou milimetricamente o depósito da areia para manter o formato exato da palmeira.

A cada etapa, barcaças, dragas e guindastes gigantes trabalhavam em sincronia, monitorados por satélite para controlar volume, altura e estabilidade.

Quando concluída, a ilha já podia ser vista do espaço — um marco simbólico para uma obra que desafiou o impossível e virou referência mundial em engenharia costeira.

Luxo, turismo e urbanismo no mesmo lugar

O traçado foi desenhado para combinar residências particulares, hotéis, marinas e centros de lazer em uma malha urbana compacta e funcional.

As áreas residenciais ficam nas frondes, oferecendo praias privativas e vista panorâmica, enquanto o cinturão externo abriga resorts e empreendimentos turísticos de luxo com acesso direto ao mar.

O conceito mistura privacidade, exclusividade e planejamento urbano, criando uma nova forma de viver à beira-mar — um equilíbrio entre cidade, resort e paraíso.

Um símbolo de ambição e inovação

O megaprojeto também se tornou um símbolo de poder e tecnologia, resultado de uma visão que une expansão urbana e engenharia ambiental em grande escala.

Apesar das críticas por impactos ambientais, a ilha consolidou-se como modelo de expansão premium, inspirando outros empreendimentos semelhantes em diversas partes do mundo.

Mais do que um feito arquitetônico, a palmeira artificial é um manifesto da capacidade humana de moldar o ambiente.

Ela representa o limite entre o natural e o criado — uma paisagem onde a areia, a água e o concreto se unem para contar a história de uma civilização que se recusa a aceitar o impossível.