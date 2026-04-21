O segredo do ovo para emagrecer: saiba qual o melhor horário para comer e perder peso

Descubra como ajustar o relógio biológico pode potencializar a queima de gordura acumulada

Magno Oliver - 21 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Portal 6)

A busca pela eficiência metabólica encontrou na simplicidade do ovo uma resposta cientificamente fundamentada para o controle de peso.

Especialistas em nutrologia e endocrinologia afirmam que o “segredo” não reside apenas no alimento em si, mas no momento em que ele é ingerido para otimizar a saciedade.

Estudos recentes confirmam que o café da manhã é o horário padrão ouro para o consumo de ovos.

Ao introduzir essa proteína de alto valor biológico logo nas primeiras horas do dia, o organismo inicia um processo de regulação hormonal que inibe a produção de grelina, o hormônio da fome, e estabiliza os níveis de glicose no sangue, evitando picos de insulina que favorecem o acúmulo de gordura abdominal.

Uma pesquisa realizada pela Universidade Wayne State, no Michigan demonstrou que voluntários que enriqueceram o desjejum com ovos relataram uma redução significativa na ingestão calórica nas refeições subsequentes.

Isso ocorre porque a proteína do ovo possui um efeito térmico elevado, exigindo que o corpo gaste mais energia apenas para processar a digestão.

Os nutricionistas reforçam que incluir pelo menos dois ovos pela manhã ajuda a preservar a massa magra durante dietas hipocalóricas, garantindo que a perda de peso ocorra de forma saudável e sustentável.

Para maximizar os resultados, o Guia Alimentar para a População Brasileira recomenda priorizar preparos com o mínimo de gordura adicionada, como versões cozidas ou pochê.

Embora o consumo no jantar também apresente benefícios na regulação do açúcar sanguíneo, é no início do dia que o ovo exerce seu maior poder contra o “efeito sanfona”, funcionando como um supressor natural de apetite para as horas de maior estresse metabólico.

Em suma, o ajuste do relógio alimentar para incluir esta proteína ao acordar é uma estratégia democrática e eficaz, capaz de transformar a fisiologia do emagrecimento sem a necessidade de intervenções químicas complexas.

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