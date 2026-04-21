Prefeitura de Anápolis oferece estágios com bolsas de quase R$ 1 mil; veja como participar

Programa tem duração de até dois anos, com carga horária de 30 horas semanais

Augusto Araújo - 21 de abril de 2026

Programa de estágio em Anápolis oferece bolsas de quase R$ 1 mil (Foto: Paulo de Tarso/Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis está com vagas abertas de estágio voltadas a estudantes do ensino superior que estão no início da graduação.

As oportunidades fazem parte do Programa Jovem Aprendiz e Estagiário e abrangem diversas áreas de formação, ampliando o acesso de universitários à experiência no serviço público logo nos primeiros períodos da faculdade.

Podem se candidatar alunos matriculados a partir do primeiro período do ensino superior.

Entre os cursos contemplados estão Pedagogia, Administração, licenciaturas, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Arquitetura, com destaque para a alta demanda na área de Pedagogia.

O estágio tem duração de até dois anos, com carga horária de 06 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Os selecionados recebem bolsa mensal de R$ 700, além de auxílio-transporte no valor de R$ 217,80, somando R$ 917,80 por mês.

Para participar do processo, os interessados devem comparecer presencialmente ao setor responsável pelo programa, na Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Sociais, localizada no antigo Centro Administrativo, na Avenida Brasil Sul, nº 200, Setor Central. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

É necessário apresentar documentos como RG com CPF, comprovante de endereço e comprovante de matrícula ou declaração da instituição de ensino superior.

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