Naturais de Luziânia, pai e filho morrem após afogamento em praia turística de Natal

Vítimas estavam em viagem familiar para celebrar 15 anos da filha mais nova

Augusto Araújo - 21 de abril de 2026

Edmar Vieira, de 58 anos, e Eduardo Caixeta Braz, de 24, morreram afogados em Natal (RN). (Foto: Reprodução)

Uma viagem em família para celebrar os 15 anos da filha mais nova terminou em tragédia na praia da Via Costeira, em Natal (RN). Pai e filho morreram após um afogamento ocorrido no último sábado (18).

De acordo com o g1, o jovem Eduardo Caixeta Braz, de 24 anos, entrou no mar e começou a se afogar. Ao perceber a situação, o pai, Edmar Vieira, de 58 anos, tentou socorrê-lo, mas ambos acabaram sendo vítimas do acidente.

A comemoração do aniversário havia ocorrido no dia anterior, 17 de abril.

Em entrevista ao g1, uma parente das vítimas, Eliene Caixeta, relatou o impacto da perda. “Todos nós lamentamos muito”, afirmou, destacando o abalo emocional causado pela tragédia.

Morador de Luziânia, Edmar era casado, pai de três filhos e conhecido pelo perfil trabalhador.

Ele atuava há mais de 15 anos em uma lanchonete durante o dia e, à noite, se dedicava ao próprio negócio, o X-Bomba Burger, criado há cerca de dois anos, onde também contava com a ajuda do filho Eduardo.

Comoção

A morte dos dois gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversas mensagens de pesar. Amigos e conhecidos destacaram o caráter da família e prestaram solidariedade.

“Foi um excelente patrão, um privilégio trabalhar com ele”, escreveu uma internauta. “Eduardo era inteligente e educado, que Deus conforte familiares e amigos”, comentou um ex-colega.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, Edmar morreu ainda na praia após ser retirado da água por guarda-vidas.

Já Eduardo foi socorrido em estado grave e levado de helicóptero ao hospital, mas não resistiu, falecendo no domingo (19).

O sepultamento de pai e filho está previsto para esta terça-feira (21), no Cemitério Jardim da Consolação, em Luziânia.

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