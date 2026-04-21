Naturais de Luziânia, pai e filho morrem após afogamento em praia turística de Natal
Vítimas estavam em viagem familiar para celebrar 15 anos da filha mais nova
Uma viagem em família para celebrar os 15 anos da filha mais nova terminou em tragédia na praia da Via Costeira, em Natal (RN). Pai e filho morreram após um afogamento ocorrido no último sábado (18).
De acordo com o g1, o jovem Eduardo Caixeta Braz, de 24 anos, entrou no mar e começou a se afogar. Ao perceber a situação, o pai, Edmar Vieira, de 58 anos, tentou socorrê-lo, mas ambos acabaram sendo vítimas do acidente.
A comemoração do aniversário havia ocorrido no dia anterior, 17 de abril.
Em entrevista ao g1, uma parente das vítimas, Eliene Caixeta, relatou o impacto da perda. “Todos nós lamentamos muito”, afirmou, destacando o abalo emocional causado pela tragédia.
Morador de Luziânia, Edmar era casado, pai de três filhos e conhecido pelo perfil trabalhador.
Ele atuava há mais de 15 anos em uma lanchonete durante o dia e, à noite, se dedicava ao próprio negócio, o X-Bomba Burger, criado há cerca de dois anos, onde também contava com a ajuda do filho Eduardo.
Comoção
A morte dos dois gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversas mensagens de pesar. Amigos e conhecidos destacaram o caráter da família e prestaram solidariedade.
“Foi um excelente patrão, um privilégio trabalhar com ele”, escreveu uma internauta. “Eduardo era inteligente e educado, que Deus conforte familiares e amigos”, comentou um ex-colega.
Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte, Edmar morreu ainda na praia após ser retirado da água por guarda-vidas.
Já Eduardo foi socorrido em estado grave e levado de helicóptero ao hospital, mas não resistiu, falecendo no domingo (19).
O sepultamento de pai e filho está previsto para esta terça-feira (21), no Cemitério Jardim da Consolação, em Luziânia.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!