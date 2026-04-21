O significa peidar ao lado do namorado, segundo a psicologia

Atitudes que parecem constrangedoras podem, na verdade, revelar um nível de intimidade que poucos relacionamentos alcançam

Layne Brito - 21 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Pode até parecer estranho, engraçado ou até constrangedor à primeira vista, mas algumas atitudes dentro de um relacionamento dizem muito mais do que palavras.

Pequenos comportamentos do dia a dia, como brincadeiras bobas, provocações, risadas espontâneas e até situações consideradas “sem filtro” têm ganhado novas interpretações dentro da psicologia.

Em relações mais íntimas, gestos que fogem do padrão social esperado costumam surgir com naturalidade.

E é justamente nesses momentos, longe de formalidades e aparências, que muitos especialistas identificam sinais importantes sobre o nível de conexão entre duas pessoas.

Comportamentos “sem filtro” indicam confiança

De acordo com a psicologia, atitudes como fazer brincadeiras infantis, usar voz diferente, provocar, fazer cócegas ou agir de forma espontânea indicam algo além de simples descontração.

Esses comportamentos podem representar um nível elevado de confiança emocional.

Quando uma pessoa se permite agir de forma mais leve, sem medo de julgamento, isso demonstra que ela se sente segura dentro da relação.

É como se, naquele espaço, não fosse necessário manter a postura rígida exigida no dia a dia.

Quando a intimidade ultrapassa o constrangimento

Situações consideradas embaraçosas, como soltar um “peido” ao lado do parceiro e rir disso, entram nesse mesmo contexto.

Embora possam causar estranhamento, elas indicam que a relação atingiu um ponto onde não há mais necessidade de esconder imperfeições.

Na prática, isso pode ser interpretado como um sinal de vínculo forte.

A pessoa demonstra que confia o suficiente para se mostrar de forma genuína, sem filtros ou preocupações com aparência constante.

A chamada “criança interior” no relacionamento

Especialistas também associam esse tipo de comportamento à manifestação da chamada “criança interior”.

Em ambientes seguros, essa parte mais espontânea e vulnerável tende a aparecer com mais liberdade.

Isso acontece porque, fora da relação, a rotina exige seriedade, controle e produtividade.

Já dentro de um vínculo saudável, existe espaço para leveza, brincadeiras e até atitudes consideradas “bregas” ou fora do padrão.

No fim, mais do que um momento engraçado, essas situações podem revelar algo mais profundo: um relacionamento onde há liberdade para ser quem realmente se é.

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