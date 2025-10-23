Esposa flagra mensagem da vizinha para o marido e resposta surpreende

Gravação de tela mostra conversa que acabou tomando um rumo que nem mesmo a vizinha esperava

Magno Oliver - 23 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Facebook / karla)

Receber mensagens tarde da noite pode trazer surpresas que muita gente não espera. Isso porque um vídeo com um desfecho um tanto inesperado e caliente bombou nas redes sociais e deu o que falar entre os internautas.

Um perfil no Facebook de nome Karla divulgou uma conversa entre duas mulheres, mostrando uma possível tentativa de descobrir uma traição do marido de uma delas.

No entanto, o bate-papo acabou tomando outro rumo. O vídeo começa com uma das mulheres mandando mensagem para o marido de uma vizinha, que malha na mesma academia que ela.

Como ele estava no banho, a esposa viu a mensagem e resolveu responder na tentativa de descobrir a intenção da moça com o companheiro dela.

Logo em seguida, ela se apresenta e a conversa toma um rumo um pouco mais picante e totalmente inusitado. “Sim, sempre bom uma companhia a mais. Vem aqui com a gente”, disse a mulher casada.

“Você é a morena da academia, né? Pela sua foto parece muito. Se for, a gente já tava de olho em você kkkkk”, continua a esposa.

Confira o diálogo completo entre as duas:

Vizinha da Academia – “Oi, vizinho, tá aí?”

Mulher – “Oi, é a mulher dele. Como posso ajudar essa hora?”

Vizinha da Academia – “Ahhhh kkkkk acho que você não pode me ajudar. Só ele mesmo.”

Mulher – “Magina, pode falar. Eu falo para ele, ele tá no banho”

Vizinha da Academia – “Deixa, pensei que ele tava sozinho”

Mulher – “Ué, você chama essas horas para nada? Tá sem coragem?”

Vizinha da Academia – “hahahaha coragem eu tenho e muita, viu. Se não, não teria chamado”

Mulher – “Coragem tem mesmo. Atitude que não. No entanto, você queria o quê? Companhia? Sorte a sua que eu gosto tbm, se não já ia direto na sua cara.”

Vizinha da Academia – “É sério? hahahah”

Mulher – “Sim, sempre bom uma companhia a mais. Vem aqui com a gente.”

Vizinha da Academia – “Isso não é uma armadilha não né?”

Mulher – (Envio de foto que expira em 10 segundos)

Vizinha da Academia – “hahahaha nossaaaaaa! Não tô acreditando nisso. Eu vou então. Quer que leve algo para beber?”

Mulher – “Não, tem vinho aqui. Você é a morena da academia, né? Pela sua foto parece muito. Porém, se for, a gente já tava de olho em você kkkkk.”

Vizinha da Academia – “Sim hahaha Nossa, que vergonha, mas tô descendo.”

Mulher – “Vem”

O vídeo bombou de visualizações e rendeu bastante comentário. O que era para ser uma vigiada no relacionamento, acabou partindo para outra situação.

Nos comentários, os seguidores deixaram suas opiniões. “Eu seria essa esposa, brigar por causa de homem? Jamais! Os três aproveitar é melhor”, comentou uma internauta.

Confira a história completa clicando (aqui)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!